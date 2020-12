Õnnekoolitaja Dalí Karat soovitab: 5 raamatut, mis suurendavad õnnetunnet

«Õnnekunstnik», Hedvig Evert

See raamat on mõnusalt kerge lugemine, mis käsitleb õnne teemat erinevatest külgedest. Lugesin seda raamatut päris mitu aastat tagasi ning mulle meeldis just see, et raamat on sügav ning avardav, aga mitte liiga esoteeriline. Sain ise selle raamatu kingituseks ja pistsin seda veel mõnda aega ka teistele kingikotti. Ilus lugemine ja mõtisklus õnne teemal.

Raamat, mis andis minu õnnemaailma sukeldumisele viimase tõuke. Äärmiselt põnev raamat, kus on kokku võetud rahvusvaheliste õnneuurijate tulemused, järeldused ja uurimused. Võimaldab läheneda õnnele nii emotsionaalsel, globaalsel kui ka teaduslikul tasandil.

Tiina Tiituse mõlemad raamatud, kuid just tema esimene raamat õnnelikust suhtest avab uuel ja loogilisena tunduval viisil õnne temaatika. Sageli arvame, et partner peab meid õnnelikuks tegema või kui meie kõrvale tekib kaaslane, siis kogeme nii rõõmu kui armastust, kergust ja naeru. Tiina Tiitus arvab aga teisiti ja põhjendab selle ka väga hästi ära. Pärast selle raamatu lugemist võtsin vastutuse oma õnne eest endale.

Raamat «Uus maailm» on minu «piibel», kui seda võib nii öelda. Olen raamatu mitu korda läbi lugenud, olulised kohad alla jooninud ja markeriga esile toonud. Tõenäoliselt on igal inimesel mõni raamat, mille suvalisest kohast avamine, paari lehe lugemine või kasvõi raamatu riiulis nägemine tuletab meelde elu põhiprintsiipe. Minu jaoks oli kiirtee õnnelikuma elu ja rahulikuma oleku juurde just Eckhart Tolle raamat «Uus maailm».

Oleks patt siia nimekirja mitte panna inspiratsiooniraamatut «88 õnnehetke», mis annab 88 erinevat ideed, näidet ja mõtet õnnehetkedest, mida inimesed ka oma argipäevas näha ja kogeda saavad. Erinevate Eesti inimeste jagatud õnnehetked inspireerivad igapäevaselt rohkem ka oma elus õnne nägema ja mõistma, et õnn on otsus ning kättesaadav kõigile.

***

Õnnekoolitaja Dalí Karat teeb eestlastele jõulukingituseks tasuta õnnekoolituse! Õnnekoolitaja on salvestanud tunniajase videokoolituse «Õnnelik olemise kunst», mille kingib kõikidele eestlastele jõulude puhul tasuta. «See on minu väike panus, et inimesed pööraksid praegusel pimedal ja äreval ajal pilgu teadlikult õnne suunas ning õpiksid, mis see õnnelik olemise kunst siis on,» ütleb Dalí.

Vaata tasuta õnnekoolitust aadressilt www.onnekoolitus.ee.

25. detsembril kell 11:00 toimub ka Facebookis koolituse ühisvaatamine koos Dalí otse-eetriga enne ja pärast koolitusvideot.