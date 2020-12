Selgusid silmapaistvamad lood lapsepõlvemälestustest

«Meile laekus põnevaid, õrnu ja armsaid mälestusi 108 saatja poolt - kokku 14 videoklippi, 23 heliklippi, 70 teksti ja 3 raamatut,» selgitas suulise pärandi spetsialist ja muinasjutuvestja Maili Metssalu. Lisades, et saadetud lugudest oli tunda, et põlvkondade vaheline side on tugev. «Noored kuulavad heal meelel oma vanavanemate mälestusi ning vanavanemad suudavad oma lugudega edasi anda nii oma perekonnalugu kui ka ajastutruud ülevaadet möödunud aegadest. On väga väärtuslik ja oluline, et selline suhtlus toimib ja meie kultuuriline mälu kandub põlvest põlve ning suuliselt edasi.»

Üleskutses osales ka 10 kooli. «On meeldiv tõdeda, et üleskutse pilootklassina osales sarjas Otepää gümnaasiumi 2. klass ning kõikide koolide saadetud tööd olid mitmepalgelised ja ääretult sisukad,» tõdeb Metssalu. Komisoni otsusega sattus üleskutse peaauhind, Grand Prix (rikkalik toidukorv) just Otepää Gümnaasiumi 2. klassi noormehele Oskar Rauale, Valgamaalt. «Komisjon hindas tema osavõtlikkust ning seda, et üleskutses andsid oma panuse mitu sugupõlve. Oskar saatis lausa kolm vanavanema lugu nii video kui helisalvestisena. Suurepärased lood, milles imelised pilguhetked lapsepõlve radadele,» meenutas Maili saadetuid tööd.

Otepää Gümnaasiumist olid väga tublid mälestuste uurijad veel Ranno Januškevitš, Jakob Ani, Siisi Saluveer, Kristofer Kärp, Britta Rehk, Marlen Mehine, Märten Mätas, Heidi Suiste, Mathias Tammekivi, Heili Kender ja Ragnar Juhkam. 2. klassi klassijuhataja Kaire Ojavee sõnul olid lapsed väga huvitatud ja põnevil. «Tore on see, et üleskutse on tihedalt seotud meie inimeseõpetuse teemadega. Olime juba eelnevalt uurinud vanavanemate kooliaega ja kooliasju. Ja kui tehti üleskutse olla pilootklass, siis olime kohe nõus, sest inimeseõpetuse teemana tuli uurida vanavanematelt, missugune oli nende elu lapsepõlves. Nii saime projekti edukalt oma koolitööga siduda. Usun, et lastel oli tore aega veeta oma vanavanemate/vanematega ning kuulata vahvaid lugusid esivanemate lapsepõlvest.»

«Oleme oma kooli arengukavasse seadnud üheks oluliseks eesmärgiks väärtuskasvatuse ning eesti kultuuri hoidmise ja edasikandmise, mida igapäevases õppeprotsessis ja huvitegevuses püüame lastele edasi anda. Oleme tulemuste üle väga uhked ja tunnustame õpetaja Kaire Ojaveed, 2. klassi õpilasi ja nende pereliikmeid, kes on jätnud oma jälje meie kultuuriloos,» täpsustas Otepää Gümnaasiumi direktor Maire Murumaa.

Auhinnatud said kõik kategooriad ja see ilu, mis töödest vastu vaatas tegi suurt rõõmu. Töödest kumas hoolimist ja rõõmu oma lähedaste ning naabrite vastu.

Video kategooria 1. koht läks Roland Pettinenile (Viljandimaa), tema vanaema Erika Tetsmanni lapsepõlvemälestuse eest. «Roland ja tema vanaema on nii ehedad ja vahetud oma armsa kodu õuel ning vanaema viib väga toredalt lapselapse oma lugudesse kaasa. Ka tehniliselt on video väga hästi teostatud ning selles osalevad loomad lisavad oma annuse võidukarikasse,» selgitas Metssalu komisjoni otsust. Vanaema riietuses (triibuseelik, nahktagi) ja nooruslikus olemises (põhupallil istumine) on tunda põlvkondade vahelist sidusust ja põimumist.

Helisalvestise kategooria 1. koha omanikuks sai Kärtu Pärnasalu (Pärnumaa) ja vanaisa Heino Kärp. «Kärtu ja vanaisa Heino saadetud lood viivad kuulaja väga arhailistesse ja põnevatesse aegadesse. On tunda põlvkondade vahelise mälestusteliini jagamist ning oma suguvõsa loo tundma õppimist. Väga põnev ja tugev töö,» ütles Metssalu.

Teksti kategooria silmpaistvam tekst tuli Ketriin Toobali (Viljandimaa) sulest, kus oli üles täheldatud naabritädi Evi Liinsoo lugu. «On väga ilus, kui noor inimene märkab enda ümber vanema põlvkonna inimesi ja suudab nii pühendunult ning põhjalikult vahendada naabrinaise elulugu. Väga tugev töö,» teatab suulise pärandi spetsialist ja muinasjutuvestja.

Parim video ja parim tekst saavad ERMi muinasjutunäituse «Elas kord ...» perepääsme (näitus avatud kevadeni) ja parim heli saab Noorsooteatri perepääsme.

Komisjon andis välja veel kolm eriauhinda. Meepurgi ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse meene saavad Ülle Ottokar (Jõgevamaa) - kaunite illustreeritud mälestuste eest ja Aino Mettas (Raplamaa) - sisukate ja väärikate mälestusteraamatute eest. Loosiratta naeratusena läheb muinasjutuvestja Maili Metsalu külla aga Pärnumaale, Are Koolile.

Auhinna saajatega võetakse eraldi ühendust.