Dave Bentoni raamat «Olen see, kes olen» on otsekohene ja siiras lugu ühe Arubalt - läbi mitmete rännakute Eestisse tulnud mehe isikliku elu tõusudest ja mõõnadest, sisemaailmast, uskumustest ning elufilosoofiast. See on aus kõnelus oma sügava sisemise minaga, tema kogemuste sõnastamine ja elutarkuste jagamine lugejalegi. Loe raamatust katkendit, mis puudutab tervist ja elu kinke.