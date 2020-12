JÕULUSALM ⟩ Loe luuletust Kreet Rosin-Pindmaa raamatust «Armastuse read»

Raamatu «Armastuse read» kaante vahel on kirjas luuleread armastusest ja elust just nii, nagu Kreet Rosin-Pindmaa on neid kogenud ning tajunud. Kuna luulekogu autor armastab Eestimaad ja on lummatud kodumaa loodusest, on mõned read pühendatud just Eestimaale.