Uus ravimtaimeraamat paljastab maitsetaimede vähetuntud raviomadused

Eesti ravimtaimi tutvustava raamatu kolmandas köites on tähelepanu all 30 taime, mis iseloomustavad suuresti maitsetaimerohket aeda, sest kõik maitsetaimed on ühtlasi ravimtaimed. Nende kõrval on raamatus hulk rahvameditsiinile omaseid taimi, mida pole veel teaduslikult süvitsi uuritud, kuid mida rahvas tarvitab.

«Eesti ravimtaimed». FOTO: Raamat

Nii leiab raamatust näiteks selleri, mädarõika, koriandri, peterselli, pastinaagi, piparrohu, sinepi, rohemündi, lavendli ja rosmariini ning toidutaimedest sibula, sidruni ja ingveri. Mürgistest taimedest on esindatud näiteks belladonna ehk karumustikas ning oma tähelepanu saab ka kanep. Raamatu üks autor, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja professor Ain Raal ütles, et selles köites on palju taimi, mis pole Eestis pärismaised, vaid on siia jõudnud globaliseerumise tulemusel.

Raamatus on põhjalikult tutvustatud igat taime ja selle nüüdisaegset tõenduspõhist kasutusviisi, droogi keemilist koostist ja toimeid, kogumist, kuivatamist ja säilitamist. «Ravimtaime kasutusõpetus lähtub iga taime kasutamisega seotud ohtudest,» rääkis Raal. Lisaks on kirjeldatud toimet, mis avaldub taime kasutamisel koos ravimitega.

Raamatu autorid on Tartu Ülikooli farmakognoosia professor Ain Raal ja loodusajakirjanik-folklorist Kristel Vilbaste. Uus köide on jätkuks kahele eelmisele «Eesti ravimtaimede» köitele, mis ilmusid 2018. ja 2019. aastal ning on saanud suure menu osaliseks. Teist nii mahukat Eesti ravimtaimi käsitlevat raamatusarja varem ilmunud ei ole. Tegu on mõttelise järjega omaaegsele J. Tammeoru, O. Kooki ja G. Vilbaste raamatule «Eesti NSV ravimtaimed», mis ilmus aastatel 1962–1984 viies trükis.

Autorite sõnul on raamatusari mõeldud kõigile ravimtaimehuvilistele, kes hindavad ühelt poolt tervistavate taimede rahvapärimuslikku külge ja teisalt teaduspõhisust.