TALV RAAMATUGA ⟩ Pikal koolivaheajal saavad lapsed osa võtta lahedast lugemisprogrammist

Tänavune detsember toob lastele väga palju vaba aega. Esmakordselt toimuva lugemisprogrammi «Talv raamatuga» eesmärk on innustada lapsi koolivaheajal raamatuid lugema. Programmiga pakub raamatukogu peredele tuge laste vaba aja arendaval ja looval sisustamisel. Lapsed on oodatud jagama joonistusi ja mõtteid loetud raamatutest virtuaalnäitusel. Raamatukoguhoidjad-päkapikud ootavad laste telefoni, Skype’i või Facebook’i (video)kõnesid, et nendega loetud raamatute üle arutleda ja koos lugeda. Rohkem infot leiad «Loeme ette» lehelt.