Mees, kes paljastas Stalini kuriteod

Kuigi Orlovi «Stalini kuritegude salajane ajalugu» ilmus New Yorgis 1953. aastal, kuulis valdav osa nõukogude inimestest tema nime esimest korda alles 1990. aastate alguses. Sellest ajast alates algas ka ulatuslik kampaania raamatu autori ja teoses esitatud faktide diskrediteerimiseks.

Aleksandr Orlov, «Stalini kuritegude salajane ajalugu». FOTO: Raamat

Nii näiteks on väidetud, et Orlov hindas oma rolli üle, kui kirjeldas osavõttu operatsioonist, mille eesmärk oli Hispaania kuld ajutiselt NSV Liitu toimetada. Ta polevat olnud kullaga seonduvas afääris peamine läbirääkija, vaid vastutanud ainult selle erisaadetise turvalisuse eest. Raamatus kirjeldatud teema tagamaade avamise puhul aga ei peaks see kuidagi vähendama Aleksandr Orlovi poolt toimunu kohta jagatud informatsiooni väärtust. Seejuures esitleb nii mõnigi Orlovi «valede paljastaja» tõe allikana väljavõtteid NKVD koostatud dokumentidest. Ja seda kuni viimase ajani välja.

Ajaloolase Boris Volodarski 2014. aastal inglise keeles avaldatud Orlovi elulookirjelduses väidetakse seoses tema põgenemisega, et NKVD-l «polnud põhjust teda kahtlustada, seda enam alustada ametialast juurdlust või teda hukata.» Tema isiklikus toimikus sedastatakse, et «põgenemist hinnatakse kui hirmu ja mitte mõistmise tulemust». Seega järeldab autor, et Stalini ajal puudusid objektiivsed põhjused NSV Liidu teenistusest lahkumiseks, mis sisuliselt tähendab, et Orlov on kodumaa reetur.

Kuidas saab midagi sellist väita, kui äsja oli Moskvasse välja kutsutud ning peatselt arreteeritud ja maha lastud NSV Liidu täievoliline esindaja Hispaanias Marsel Rosenberg (kes oli kulla väljaveo peakorraldaja) ning tema järglaseks määratud Leonid Gaikis. Ja seda nimekirja võib pikalt jätkata. Või, kuidas peaks suhtuma Venemaa julgeolekuorganite ajaloo uurija Aleksandr Kolpakidi väitesse, et Orlov kutsuti Moskvasse, kuna teda kavatseti autasustada Lenini ordeniga. Kui see isegi oli nii, kas orden, kõrge positsioon või teened on Stalini ajal käsitletavad mingilgi määral garantiina väljamõeldud süüdistuste vastu? Loomulikult mitte, mida kinnitab tuhandete eelnevalt pärjatud ja juhtivatele ametipostidele edutatud inimeste traagiline elukäik.