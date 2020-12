Eesti Vabadussõja ajalugu ilmus viidetega täiendatud e-raamatuna

«Eesti Vabadussõja ajaloo» digiväljaande puhul on veebruaris paberkujul ilmunud teose tekstile lisatud viited ning raamatu lõpus on toodud allikate ja kirjanduse loetelu.

Vabadussõja ajaloo koostaja ja peatoimetaja ajaloolase Lauri Vahtre sõnul on tegemist uuendusliku lahendusega. «Viited jäeti paberväljaandest lugejasõbralikkuse huvides teadlikult välja, kuid kindla kavatsusega need elektroonilisel kujul võimalikult pea kõigile kättesaadavaks teha,» ütles ta.

Kaheköiteline paberväljaanne on niigi mahukas, kuid e-raamat avab soovijale võimaluse mugavalt tutvuda ka teose teaduslike tagamaadega. Selliselt vastab Vabadussõja lõpu 100. aastapäeva tähistav suurteos nüüd ka teaduskirjanduse nõuetele.

«Eesti Vabadussõja ajaloo» on koostanud Lauri Vahtre. Tekstid on kirjutanud Peeter Kaasik, Lauri Vahtre, Urmas Salo, Ago Pajur, Tõnu Tannberg, Hellar Lill, Toomas Hiio, Toe Nõmm ja Taavi Minnik. Viited ja kasutatud kirjanduse on toimetanud Toomas Hiio. Raamatu toimetas keeleliselt Ede Kõrgvee, korrektuuri luges Eha Kõrge, kujundasid Mare Väli ja Mari Kaljuste. Raamat ilmus Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi toimetiste sarjas.