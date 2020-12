Suurvaimule vastava mahuga raamat, milles peategelased sulavad kokku autori enesega

Kuigi Kross oskas kirjutada häid žanripuhtaid novelle, puändiga ja puha, ei pidanud ta kivistunud kaanonitest kunagi kinni. Tema armastas mängida sõnade ja kujutamisviisiga, väikest suureks rääkida ja vastupidi. Tuline õigus on kogumiku «Sobimatute seikade võlu. XX sajand Jaan Krossi novellides» koostajal Johanna Rossil, kes oma põhjaliku saatesõnas sedastab: «Autori leivanumber seisnebki sobimatu sobima panemises.» (lk 765)

Jaan Kross, «Sobimatute seikade võlu». FOTO: Raamat

Siinse kirjutise tiitlis mainitud teod on mitmuse nimetav nii sõnast «tegu» kui ka sõnast «tigu». Jaan Krossi puhul sobivad mõlemad variandid! Ta pani tegusid toime visalt puuriva teo kombel, hoolimata küll suuremat teo kiirusest. Aga oma koda kandis mees pidevalt endaga kaasas. Sealt tulenebki kogu tema loomingu autobiograafiline algaines, millest kirjanik ise rääkis 1998. aastal Tartu Ülikooli vabade kunstide professorina peetud loengutes ja mis pealkirja all «Omaeluloolisus ja alltekst» viis aastat hiljem ka kaante vahele sai. Tolle allteksti lahtiseletamiseks andkem taas sõna Johanna Rossile: «Peategelased sulavad kokku autori enesega, nende koondkuju saatus omakorda hakkab kehastama Eesti ajalugu ja eesti rahva saatust.» (lk 752) Viimast on kirjanik ise nimetanud ühtlasi Eesti iseloomuks (samanimeline novell, 1992), resümeerides samas: «Sest iseloom on – juhuse järel – nagunii saatuse kõige saatuslikum element.» (lk 591)

Vaadeldavas kogumikus on 25 veerandsaja aasta jooksul (1980–2004) kirjutatud novelli. Neli aastal 2004 «Loomingus» ilmunud tööd jõuavad raamatukaante vahele esmakordselt, sest Krossi «Kogutud teoste» samal aastal ilmunud novelliköidetesse nad enam ei mahtunud. Selsamal viljakal 2004. aastal hakkas autor kirjutama ka oma mälestusteraamatu «Kallid kaasteelised» teist osa (ilm. postuumselt 2008), kus fakti kipub vahel asendama kirjanduslik narratiiv. Novellides samaaegu on ülekaalus dokumentaalne materjal. Sealt ka üks autoripoolne žanrimääratlus: Kaarel Eenpalu (1888–1942) elusaatusest rääkiv raamatu niminovell on alapealkirjastatud kui novellmälestus. Kirjanik otsis nimme sobimatuid seiku (nii ka vabadussõjalaste juhi Artur Sirgu võimalikust enesetapust kirjutades), kuid ei süüdistanud kedagi. Nõnda asetub kogumiku pealkirjas täiesti oma kohale täiend süüdimatu, mille koostaja oma saatesõna pealkirjastades (lk 745) sinna lisab!

Kuigi enamik seni siin kirjapandust puudutab rangelt võttes 21., mitte 20. sajandit, ei ole Jaan Krossi loomingu järjepidevas kontekstis sel suuremat tähtsust. 1980-ndate algaastail avaldatud novelle «Rist», «Väike Vipper» ja «Marrastus» (nendega algab ka see raamat) on autor ise hiljem nimetanud tsensuurikatsumisnovellideks. Alates loost «Silmade avamise päev» (1987) tuleb juba kõne alla vabaduse võimalikkus Eestis, «ülbetel üheksakümnendatel» aga turumajandusse sobitumine. Siis eestlane ostis, müüs ja vahetas, varustas (varastas?) ja turustas kõike, mis võimalik. Seejuures Kross ikka üksnes kujutab, ei süüdista. Minevikku vaadates nendib ta novellis «Süit kolmele klaverile...» (1996), et klaver oli must kui Vorkuta kivisüsi. Praegu peaks klaveri kohta küsima Toomalt (tunnustatud psühholoog Toomas Niit, Krossi kasupoeg), kellele see riistapuu osteti, aga hilja! Tänavuse oktoobri algul lahkus 67-aastane Toomas meie seast teispoolsusse...