Komplekssüsteemi põhimõte on iseenesest lihtne. Nagu näiteks maailm, on komplekssüsteemi kõik osad omavahel seotud. Osade seosed ei ole aga kunagi lihtsad ning nende koosmõjust sünnib midagi enneolematut. Uue kvaliteedi kohta tuleb sageli tunnistada, et selle teket ei ole olnud võimalik ette näha.

Raamat «Komplekssüsteemid ehk Tervik on suurem kui osade summa». FOTO: Postimees Kirjastus

Raamat «Komplekssüsteemid ehk Tervik on suurem kui osade summa» viib lugeja valgustatud teerajale hämarasse maailma, kus Eesti tippmõtlejad Jüri Engelbrecht ja Robert Kitt avavad mitmekihilisi seoseid looduse ja inimsuhete vahel. Raamatu peatükid käsitlevad nii füüsikalisi kui ka sotsiaalseid komplekssüsteeme, tutvustavad paljude valdkondade põhimõisteid ja rakendusi (majanduses, hariduses, juhtimises, teaduses ja tehnoloogias) ning kirjeldavad lühidalt komplekssüsteeme puudutavate arusaamadega seotud filosoofilisi probleeme.

2020. a teaduse elutööpreemia pälvinud akadeemik Jüri Engelbrecht (snd 1939) on Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, Eesti Teaduste Akadeemia liige ja selle endine president. Tunnustatud teadlane on olnud tegus Euroopa teadusmaastikul, on mitmekordne Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaat, mitme välisriigi ja rahvusvahelise teaduste akadeemia liige ning teenetemärgi kavaler.

Robert Kitt (snd 1977) on pikaajalise kogemusega tippjuht ja majandusekspert. Ta on olnud Tallinna Tehnikaülikooli teadur ja õppejõud ning esimene doktorikraadiga pangajuht Eestis. Kitt on osalenud mitme ettevõtte, erialaliidu ning ühiskondliku organisatsiooni juhtimises ning kuulunud presidendi mõttekotta, 2017. a nimetati ta Põhjamaade kümne vastutustundlikuma liidri hulka.