KATKEND ⟩ Margaret Atwood 1950. aastate lõpust: polnud võimalik olla ühtaegu nii abielunaine ja ema kui ka kunstnik

Ilmunud on aasta viimane Loomingu Raamatukogu, Margaret Atwoodi «Tehingud surnutega. Kirjanik kirjutamisest», mille on inglise keelest tõlkinud Maarja Pärtna. Nagu Loomingu Raamatukogu eelminegi raamat, Péter Esterházy «Sõnade imelisest elust», koosneb see loengutest, mis räägivad kirjandusest, kirjutamisest, keelest ja ühiskonnast.