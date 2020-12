KATKEND ⟩ Ilmus Margaret Atwoodi «Tehingud surnutega», milles ta kõneleb kirjutamisest ja kirjanik olemisest

Veelgi tõsisemalt küsisin seda siis, kui juhtusin lugema George Elioti 1876. aasta romaani «Daniel Deronda». Peakangelase ema on olnud suur ooperilaulja ja andnud kaheaastase Danieli ära teistele kasvatada, osaliselt seetõttu, et ei tahtnud lasta emadusel oma kunstnikuteed takistada. Tal on olnud palju imetlejaid, kuid olles ise kasvanud üles karmi isaga, on ta külm nagu kala ja eelistab seda, kui mehed on tema ees siruli ja tema jalg on neil kõril. Ta pole enda väitel koletis, kuid sõnad, millega teda kirjeldatakse, panevad meid selles kahtlema. Ta öeldakse olevat «mitte läbinisti inimesest ema, vaid Melusine» – pooleldi naine, pooleldi madu.

Eliot kirjutab, et teda vaadates tunneb Daniel «hingeerutust, mis võinuks teda tabada siis, kui ta oleks näinud ema läbi tegemas mõnda iseäralikku usuriitust, mis moondab kuritöö pühateoks.» Pole raske ära arvata, mis usuriitus see selline on, eriti kui meile öeldakse, et Danieli ema on pannud kõik oma tunded loomingusse ja tal pole pojale «midagi anda». Ta on küll osaliselt säilitanud oma inimlikkuse, sest ta kannatab, kuid lõviosa tema kannatustest on seotud tema kunsti, mitte oma lapse hülgamisega. Laulmisest loobumisega on ta patustanud oma religiooni – kunstireligiooni – vastu, ja selle eest on teda tabanud karistus.

Danieli ema nimetatakse lisaks nõiatariks ja sealt on vaid väike samm femme fatale’ini, kellesuguseid tungles XIX sajandi lõpuks teatrilavadel kümnete kaupa. Üks selle ajastu lemmiktegelasi oli Salomé, kelle nime õpetas mulle varakult selgeks järgnev hüppenöörisalm: «Salomey oli tantsija, tema tants oli nabatants, ja seda tantsu tantsides tal paljas oli vats». Kunstilisel tasandil on meil Gustave Flaubert’i «Salomé» (novell), Oscar Wilde’i «Salomé» (näidend), Richard Straussi «Salome» (ooper) ja terve hulk maale. Just tema on see, kellele vihjab T. S. Elioti J. Alfred Prufrock, kui kujutleb oma pead vaagnal tuppa kantavat. Milles seisnes Salomé veetlus? Ta on tegelaskuju, kelles on liitunud saatuslik naine ja naiskunstnik. Ta teeb oma kunsti väga hästi, piisavalt hästi, et võrgutada enamikku vaatajaist, kuid laseb tasu lootes seda kunsti rüvetada kõigepealt Herodesel, kes lubab talle tantsu eest vastutasuks kõike, mida ta soovib, ja seejärel, mõnedes versioonides, omaenda erootilisel kirel Ristija Johannese vastu: kui ta meest tervenisti endale ei saa, võtab ta vähemasti peagi. Viimaks – vähemalt Wilde’il ja Straussil – paisatakse ta põrmu, sest ta on täiesti rikutud, või selle pärast, et ta langetab seitsmenda loori – kumma tõttu, ei saagi me täpselt teada.