Krüptorahanduse ekspert soovitab: lihtne ja selge raamat krüptorahast ja plokiahelast

Krüptoraha on tihedalt seotud plokiahela tehnoloogiaga. Kus see raha tegelikult asub, kuidas see sinna satub, kuidas seda saada ja edaspidi kulutada ning mil viisil on raha pahatahtlike rünnakute eest kaitstud? Et krüptoraha-investeeringutest tulu saada, on vaja kõike seda mõista.

Sauga sõnul sobib see raamat ideaalselt juba mõnevõrra infotehnoloogiaga kokku puutunud inimesele kuid kindlasti leiavad sealt endale midagi ka arvutitest veidi kaugemal olevad lugejad. «Isiklikult mulle meeldib autori suur põhjalikkus, kui sügavuti on mõnede kirjeldustega mindud, et oleks valdkonnast etteantud võimalikult suur ja lai kontekst. Autor kirjeldab hästi arusaadavalt ja lihtsalt lahti keerulised tehnoloogiad, toob palju erinevaid näiteid ning mitmeid kasutusvaldkondi, kus need tehnoloogiad juba kanda on kinnitanud. Uute ja revolutsiooniliste tehnoloogiate juures on hästi oluline ka nende kirjeldamine, terminoloogia ning info levik just kohalikus keeles, seetõttu on väga hea meel näha, et eestikeelseid raamatuid krüptorahadest on juba päris mitmeid.»