Veiko Tammjärv esitleb graafilist romaani «Hukkunud alpinisti hotell»

Teos on graafiline romaan, mille aluseks on vendade Strugatskite teos «Hukkunud alpinisti hotell» ning selle põhjal Tallinnfilmi stuudios 1979. aastal valminud film. Koomiksina pakub see lugu filmi- ja kirjandushuvilistele värsket elamust ja uusi põnevaid vaatenurki.