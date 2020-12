Kaugtööd saab häda korral teha ka raamatukogus

Rühmaruumides on olemas WiFi ja võimalused töötada kas oma sülearvutiga või tasu eest kasutada raamatukogu sülearvutit. Keskraamatukogu peamaja rõdusaalis (Estonia pst 8) ning Laagna raamatukogu (Võru 11) ja Kännukuke raamatukogu (Vilde tee 72) rühmaruumis on lisaks suur ekraan, millele saab HDMI kaabli abil kuvada arvuti pilti ning sel moel mugavalt suurematel veebikoosolekutel ja -koolitustel osaleda. Ekraani kasutamine on tasuta. Rühmaruumides on võimalik töötada üksi või mitmekesi - viimasel juhul tuleb järgida praegust ruumide 50% täituvuse nõuet.