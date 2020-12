Värbamisekspert Ketlin Kasaku 10 raamatusoovitust ärist ja elust

«Iseseisvalt rikastunud miljonäride saladused», Ann Marie Sabath

See raamat räägib igasugustest inimestest, kes on saavutanud edu – näiteks kuidas inimene sai liinitöö kõrvalt miljonäriks. See õpetab, kuidas anda oma andele võimalus kasvada suuremaks. See räägib, millest miljonärid mõtlevad ja rõõmu tunnevad. Kui sellest aru saad, hakkad ka asjadest teistmoodi aru saama. Raha rahaks, lõppkokkuvõttes tahavad inimesed rohkem tunda head tunnet teisi aidates. Kui ühel hetkel on rohkem raha, mõtled sellele, kuidas ka teistel elu paremaks muuta.

Olen seda raamatut lugenud mitu korda ja see meeldib mulle väga. Olen kogu aeg olnud kinni väikeettevõtja lõksus ja plaanin sellest edasi liikuda. See raamat peaks väikeettevõtjatele olema kohustuslik ning on valitud 500 tegevjuhi poolt number 1 ettevõtlusraamatuks. Minu arvates on see ka värbamisõpik, sest värbajana pean aru saama, kuidas juhid ja omanikud mõtlevad, et neid aidata.

«Praktiline värbamisturunduse käsiraamat», Helo Tamme

Eestis pole personalitöömaailmas palju õpikuid, aga «Praktiline värbamisturunduse käsiraamat» on. Soovitan seda kõigile värbajatele. Helo Tamme oli mu värbamisalane õppejõud Tallinna Majanduskoolis. See raamat on praktiliselt kirjutatud ja seda on lihtne lugeda. See on nagu töövihik, kus iga peatüki lõpus mõtled asjad läbi ja kirjutad üles, mida sa peatükist õppisid ja muud märksõnad. Mul on hea meel, et Helo Tamme sellise raamatu kirjutas.

Minu silmis on see raamat igale inimesele kohustuslik ning peaks seda olema juba maast madalast. Mulle meeldib, et Ülo räägib, kui oluline on mõelda. Suurem osa inimesi ei võta aega mõtlemiseks, aga rahu enese sees ja mõtisklemine on tähtsad. See raamat on inimestele, kes tahavad aru saada, kuidas mõelda.

John C. Maxwelli raamatud