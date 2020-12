Rain Resmeldt Uusen esitleb hingeraamatut elumuutvast reisist Indiasse

Millest räägib kohe ilmuv raamat «Ma väärin end»? See on argiseiklus, mis viib sind uurimisretkele hingekraatritesse. Muidugi on see ka reisiraamat, mis joonistab pilte minu hetkedest vastuolulises Indias. Samas on see lugu armastusest ja otsimisest, leidmisest ning kaotusvalust, mida on tundnud iga inimene. Raamatu allhoovustes voogavad ühiskondlikud nõudmised, üle pea voolavad ootused ja väljast ning seest peale suruvad takistused, mis sunnivad küsima - aga mina?