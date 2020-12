John C. Maxwell aitab: 5 põhjust, miks tuleb osata realistlikult mõelda

Miks peaksite taipama realistliku mõtlemise tähtsust? Maxwell juhib tähelepanu viiele olulisele punktile.

Realistlik mõtlemine vähendab riske

Tegudel on alati tagajärjed. Realistlik mõtlemine aitab teil kindlaks määrata võimalikke tagajärgi. Ja see on hädavajalik, sest ainult siis, kui suudate tagajärgi ära tunda ja arvesse võtta, saate nendega arvestades plaane teha. Kõige hullemate võimalustega arvestamine aitab ohtusid vähendada.

John C. Maxwell, «Kuidas edukad inimesed mõtlevad». FOTO: Raamat

Realistlik mõtlemine annab teile sihtmärgi ja plaani

Realistlik mõtlemine viib juhtimises ja majandamises suurepäraste tulemusteni seetõttu, et see nõuab inimestelt tõele näkku vaatamist. Nad peavad täpsustama eesmärgi ja looma plaani, mis aitaks seda saavutada. Kui inimesed mõtlevad realistlikult, hakkavad nad muuhulgas lihtsustama praktikaid ja protseduure, tulemuseks on tõhusam tegevus.

Realistlik mõtlemine on muutuste katalüsaator

Reaalsuse teadvustamine paneb inimesed kõige paremini mõistma, et muutus on vajalik. Muutus iseenesest ei tingi veel kasvu, kuid ilma muutusteta kasvamist ei toimu.

Realistlik mõtlemine pakub turvalisust

Iga kord, kui olete läbi mõelnud kõige hullemad võimalikud variandid, mis juhtuda võivad, olete loonud plaanid tegelemaks ettenägematusega. Selle läbi muutute ise kindlamaks ja olukord turvalisemaks. Teadmine, et ebameeldivate üllatuste tõenäosus on imeväike, sisendab enesekindlust. Pettumus on erinevus ootuste ja reaalsuse vahel. Realistlik mõtlemine muudab erinevuse nende vahel minimaalseks.

Realistlik mõtlemine lisab teile usaldusväärsust

Realistlik mõtlemine aitab inimestel uskuda juhti ja tema visiooni. Juhid, keda ootamatud olukorrad pidevalt üllatavad, kaotavad varsti oma järgijate usalduse. Aga juhid, kes mõtlevad realistlikult ja plaanivad vastavalt, loovad oma organisatsioonile eduka positsiooni. See paneb alluvad juhti usaldama.