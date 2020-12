Joel on elav näide sellest, et elutantsulava vallutatakse eranditult oma hingekõla taktis ja olgu proovitundides sammud kui tahes keerulised, siis õige koreograafia jõuab järele, lihtsalt varem või hiljem. Joeli loos pole praktika paradokse, sest päris kõik võidud ei ole tulnud võitluseta ja ta teab seda tunnet, kui tossupaelad on lahti seotud ning ees ootamas komistamine, kuidas siis taas veelgi tugevamini püsti tõusta ja edasi minna, seejuures pakkudes muutusi paljude eludes.

Unistusest muuta maailma läbi tantsu on saanud reaalsus ja tema elutöö, mis puudutab noorte kui ka vanemate kaasteeliste hingi ja annab sihi tulevikuks ning usu, et kõik on võimalik kui teed selle nimel südamega tööd.

Loe katkendit Aigi Viira raamatust «Joel Juht. Võitlus EI-vastustega».

***

Üks tuba, üks peegel, üks makk ja üks poiss

Maadlustrenn. Tants. Kord üks, kord teine. Või pigem nii, et kaks-kolm korda nädalas maadlustreeningule ja ülejäänud aeg tantsu päralt. «Tantsisin kodus salaja, ilma et keegi oleks teadnud,» kõneleb Joel, et treenerid ja maadluspartnerid said alles hiljem teada, et see mees tantsib. Seda, et peegli ees, ei teadnud peale koduste keegi. Raha tantsutrenni minekuks ei olnud ja sestap tuli läbi ajada koduste vahenditega. Üks tuba, üks peegel, üks makk ja üks poiss.

«Mul vedeles kodus üks aknasuurune peegel, millele treisin koolis tööõpetuse tunnis alusraamid,» räägib ta. «Lasin akutrelliga augud seina, panin need isetehtud raamaid punnidega seinale ja lükkasin peegli nende vahele. Nõnda sai minu õppimistoast tantsutuba, kus trenni tegin. Emale see üldse ei meeldinud, sest gängsta-hiphop, mida ma mängisin, polnud popmuusika. Eks ema tahtis ka, et ma tegeleksin kooliasjadega, aga paraku läks õppimine minust mööda. Paratamatult.»