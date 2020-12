ABIKS JÕULUVANALE ⟩ 6 eriti head lasteraamatut, mis mudilastele kingiks sobivad

Meie lastekirjanikud on sel raskel aastal eriti tublid olnud. Nõnda ongi pühadeajaks raamatupoe riiulid heast kraamist lausa lookas. Väiksematele lastele leiab nii põnevaid pildiraamatuid, värssjutte kui ka pikemate lugudega ettelugemisraamatuid. Teemavaldkonnadki on raamatutes avarad, alustades koogiteost kuni kõhu mässamiseni, krokodilliks muutumisest haigeks jäämiseni. Argielu seiklused ootavad parimaid sõpru Taksi ja Dogi, luukere Juhan läheb puhkusele ning püksid saavad presidendiks. Igaüks peaks leidma raamatu, mis pühadeaega põnevaid lugemishetki tooks.

Anti Saar, «Suur koogitegu». FOTO: Raamat

Anti Saar

Illustreerinud Priit Pärn, Märt Rudolf Pärn, Olga Pärn

Kirjastus Kolm Elu

2020

Kui ema ja isa laupäevahommikul veel nädalaväsimust välja puhkavad, otsustavad lapsed pannkooke küpsetada. Vaatamata sellele, et riiuleil on mitmeid kokaraamatuid, leiavad lapsed parema olevat oma vaistu usaldada ja taigna valmistamisele loominguliselt läheneda. Esimene taignalaar saab liiga paks. Kui siis aga piima lisatakse, muutub see ülemäära vedelaks. Ajaks, mil tainas sobiva konsistentsi saavutab, on seda terve vann täis. Kes küll kõik need koogid valmis teeb ja ära sööb?

***

Triinu Laan, «Luukere Juhani juhtumised». FOTO: Raamat

Triinu Laan

Illustreerinud Marja-Liisa Plats

Kirjastus Päike ja Pilv

2020

Koolis lastele anatoomia õpetamisel abiks olnud luukere saadetakse pensionile. Taadu arvab, et iga usin töötaja on väärika pensionipõlve ära teeninud ja toob luukere oma tallu. Talus elavad lisaks taadule veel memme, kana ja kukk, koer ja kass. Taadu ja memme lapselapsedki on tihti siin. Nüüd elab siin ka luukere Juhan, keda taadu igale poole kaasa võtab, olgu käsil siis õunapuuokste lõikamine, õhtujutu kuulamine või järve laulu kuulamine. Juhan on ütlemata õnnelik, õnnelikud on ka memme ja taadu, lapselastest rääkimata.

***

Indrek Koff, «Palavikulilled» FOTO: Raamat

3. «Palavikulilled»

Indrek Koff

Illustreerinud Lucija Mrzljak

Kirjastus Härra Tee ja proua Kohvi

2020

Almale meeldib üle kõige tulla koolist koju kevadel. Just siis, kui ilm on veel karge, aga päike paistab juba nii soojalt. Tore on seda värsket õhku sisse hingata ja tunda, kuidas see su ninasõõrmeid kõditab ja ütleb, et kohe on suvi. Alma teab küll, et sellisel ajal tuleb enne õue minekut müts pähe panna ja sall ilusasti kaela sättida, jopehõlmugi ei tohi lahti unustada. Ega Alma mingi rumal titt ole! Õues on lumi nii kohev, et lausa kutsub end katsuma, ja jääpurikad nii ilusad, et raske on neist oma käsi eemal hoida. Õhtul tunneb Alma ennast imelikult, värinad käivad läbi keha ja isegi lambavillatekist ei piisa, et soe hakkaks.

***

Helena Koch, «Kõhu mäss». FOTO: Raamat

Helena Koch

Illustreerinud Priit Pärn, Märt Rudolf Pärn, Olga Pärn

Kirjastus Tammerraamat 2020

Kaheksa-aastane Uku on laps nagu laps ikka. Talle meeldib sõpradega aega veeta, telefoniga mängida ja valjusti muusikat kuulata. Et kõigeks energiat jätkuks, meeldib Ukule süüa igasugu rämpstoitu ja juua ohtralt limonaadi. Kuigi poiss on eluga rahul, pole seda tema keha – kõhul on raskestiseeditava toiduga keeruline toime tulla, silmad kipitavad ja pea valutab. Kui siis kõht ühel päeval otsustab mässu tõsta, järgnevad talle kiiresti teised kehaosad, kes hakkavad nõudma ka oma õigusi paremale elule.

***

Kadri Hinrikus, «Taks ja Dogi» FOTO: Raamat

Kadri Hinrikus

Illustreerinud Elina Sildre

Kirjastus Tammerraamat

2020

Dogi on kolinud Taksi naabrusse elama alles hiljuti, kuid on oma lahke loomuga võitnud juba paljude südame. Haski ja Basset, Bernhardiin ja Korgi, Labrador ja Kolli – kõik on Dogist võlutud. Ka Taksile meeldib Dogi hirmsasti. Koguni nii palju, et ta tahab ainult teda jõuluks külla kutsuda, vaid temaga koos kelgutamas käia, kevadelõhnu nuusutada ja lillepeenraid kaevata. Kõige rohkem meeldib sõpradele aga lesida diivanil ja mõelda sellele, mis on ilus ja hea.

***

Maarja Kangro, «Isa kõrvad». FOTO: Raamat

Illustreerinud Kirke Kangro

Kirjastus Nähtamatu Ahv

2020