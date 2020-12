Dave Benton räägib hauatagusest elust ja vaimumaailmast: jah, ma olen olnud lahkunutega ühenduses

23 aastat Eestis

Dave Benton tõi 19 aastat tagasi Eestile koos Tanel Padariga Eurovisiooni võidu. Arubalt pärit, ent pikka aega, 23 aastat, Eestis elanud mees ei ole ära õppinud eesti keelt ning räägib, et vanemas eas on keele õppimine raske, pealegi on eesti keel üks maailma keerulisemaid keeli.

Eestis on ta kohanud mitmesugust suhtumist, ka rassismi. Küll aga enamasti seoses esinemistega on Dave’i suhtutud hästi. «Kõik oleneb sellest, kuidas sa ise sellesse suhtud,» rääkis Dave Neeme Rauale.

Dave Benton ja Neeme Raud. FOTO: Erakogu

Surmaga silmitsi seismine

Nii raamatus kui ka saates oli juttu juhtudest, kus Dave pidi surmaga silmitsi seisma. Ühel korral oli ta noor poiss, kui temaga juhtus õnnetus. Talle öeldi, et ta sureb, ent ta tuli sellest siiski elusana välja.

Mullu juulis aga tehti Dave’ile neerusiirdamine, mis ka edukalt õnnestus.

Abi palumine ei ole halb

Dave Benton rõhutas ka olulist nõuannet – tema sõnul peaks julgemalt küsima abi ning seda mitte häbenema. Ta ütleb, et just tänu julgusele abi paluda on ta praegu siin.

Ta on ka kindel, et kõige olulisem elus on olla õnnelik, iseennast tunda ja endasse uskuda. «Ja uskuda, et on kõrgem maailm, kõrgem olevus sinu enda sees. Seda ma peangi silmas, kui ütlen, et olen see, kes olen,» ütleb ta.

Avaldame raamatust katkendi, kus Dave räägib hauatagusest elust, vaimumaailmast ja taassünnist.

***

Mida arvad hauatagusest elust, vaimumaailmast, kas usud taassündi?

Ma usun, et elu ei lõpe surmaga. Nagu ütlesin, on maa ja taeva vahel, nii palju sellist, millest meil aimugi ei ole. Vaimumaailm on meie omast veelgi suurem, selles on suur hulk avastamata teadmist.

Ma pole kindel, kas meie hing või vaim sünnib uuesti või ei. Midagi igatahes juhtub. Küllap peame lihtsalt kõik selle ära ootama. Meediumina olen kanaldanud ja saanud kontakti vaimude ja kõrgemate vaimuilma teejuhtidega. Seega minu järeldus on, et nad peavad kuskil meie universumis eksisteerima.

Oled Sa kogenud kontakte vaimumaailmaga, mida jagada tahaksid?

Olen alati tundnud suurt austust vaimumaailma ja selle töö vastu, mida nad lubavad mul teha. Aga olen ka veendunud, et jagada lugusid oma kogemustest vaimolenditega oleks ebaeetiline ja kahjuks nende loata ei saagi ma seda teha.

Kahe ilma vahelise kanalina toimides ühendud enamasti teejuhtide või isiksuste kõrgemate minadega. Vahel on olnud kliente, kes tahavad surnutega ühendust saada ja ehkki ma ei otsi selliseid kogemusi, olen neidki aidanud.

Tuleb tunnistada, et mõned kogemused on olnud ebameeldivamad, aga seda mõistagi juhtub. Nii et vastus on – jah, ma olen olnud lahkunutega ühenduses.

Kuidas suhtud inglitesse ja ingellikesse sfääridesse? Kuivõrd sa usud neisse?

Ma usun neisse. Meie ümber juhtub nii palju seletamatuid asju, et sageli ütleme: «see pidi küll olema ingli sekkumine». Usun, et nad on olemas, tegutsevad ja kaitsevad meid.

Millised olid veel need hetked, mil vaimumaailm end sulle sellisel moel ilmutas, et sa seda eirata ei võinud?

Kui olin väike laps, nägin palju kordi nägemusi, mida teiste sõnul olemas polnud. Ehkki olin nähtus kindel, ei saanud ma oma vanemate ja teiste täiskasvanutega vaielda. Suuremaks saades muutusin teadlikumaks sellest, mida näen.

Kord ärkasin üles ja nägin oma poja hälli juures naist. Hüppasin voodist välja, hüüdsin: «Hei, mida sa teed?!», ning otsekohe pööras ta mulle selja ja haihtus. See polnud inimolend.

Järgmisel hommikul olin enne tööleminekut veel voodis, kui eikusagilt ilmus taas naine, kes hõljus otse mu kohal ja pöördus mu poole öeldes oma nime, vanuse ja põhjuse, miks ta end mulle näitab.