Terapeut annab nõu, kuidas saada oma harjumustest teadlikumaks ning neid vajadusel muuta

«On enam kui kindel, et tasub välja astuda mugavustsoonist ning muuta sind saboteerivaid harjumusi. Sinu mõtted ja emotsioonid juhivad sinu käitumist. Olles keskendunud puudusele ja olles valinud istumise turvalisena näivas mugavustsoonis (mida mina nimetan viletsustsooniks), ei jää suurt ruumi küllusele,» toob Kreet välja. «Tulemaks välja mugavustsoonist, tee kolme nädala jooksul iga päev teadlikult midagi teisiti, et oleks lootust harjumuste juurdumiseks. Ning ole valmis kogema ebamugavust. Veelgi targem oleks õppida end tundma mugavalt koos tavapärasest erinevate valikutega kaasneva kerge ebamugavusega. Küllusliku mõtteviisi arendamine hõlmab eneses oma piiride kompamist ja nihutamist ning oma tegevuste teadvustamist. Selle juurde kuulub enese tunnustamine iga kord, kui oled julgenud välja astuda oma mugavustsoonist. Nii et patsuta endale sõbralikult õlale kasvõi iga päev.»

Kreet toob näiteks, et mugavustsoonist väljatulemise kasulikkuse suurepäraseks näiteks on üks keskmisest olulisem teadlikum noor IT-valdkonnas töötav meesterahvas, kes hiljuti temaga pärast tööpäeva lõppu kohtudes ütles: «Täna sain aru, miks mu mõned kolleegid oma projektidega õigeaegselt valmis ei saa – nad teevad asju nii, nagu nad on harjunud alati tegema, kuid tingimused on ju muutunud.» Sellega pidas ta silmas seda, et kui tingimused muutuvad (nt töömahu näol) või kui märku annab ebameeldiv olukord (nt töö mitteõigeaegse lõpetamise näol), on ehk õige aeg vaadata üle oma töövõtted ning uurida alternatiivsete võimaluste kohta. «Mul on siiralt hea meel ja emana uhke tunne, et minu poeg suudab mõelda loominguliselt ja tulemuslikult vastavalt olukorrale ning julgeb välja astuda mugavustsoonist,» rõõmustab Kreet.