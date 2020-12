Raamatute edetabeli tippu on jõudnud uus, väga väärikas eesti raamat

Jõulueelsel ajal tuleb välja palju raamatuid ja poes käib tihe sagimine, et midagi head kingikotti leida. Seetõttu on varasemast põnevam jälgida, mida näitavad raamatute müüginumbrid. Tuleb välja, et Age Oksa ja Doris Kareva imekaunis raamat «Liblikalend» on löönud troonilt Mihkel Raua suhteraamatu «Võtku homme mind või saatan», mis püsis mitu nädalat raamatumüügi edetabeli esikohal.