Meie arusaam sellest, kes me oleme, muudab seda, mida me teeme

See, kellena end näeme, avaldab määramatut mõju ka sellele, kuidas tegeleme segajate ja muude ettekavatsemata käitumisviisidega. Ajakirjas Journal of Consumer Research avaldatud teadustöö testis sõnu, mida inimesed kasutavad kiusatusega silmitsi seistes. Eksperimendi ajal juhendati üht rühma kasutama sõnu «ma ei tohi», kui jutt käis ebatervislikest toiduvalikutest, sellal kui teine rühm kasutas väljendit «ma ei taha». Uuringu lõpus pakuti osalejatele kas šokolaadi- või müslitahvlit, et neid kulutatud aja eest tänada. Peaaegu kaks korda rohkem «ma ei taha» rühmas osalejatest valis lahkudes teele kaasa tervislikuma variandi.