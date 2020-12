Personaaltreeneri Gert Kooviti 4 raamatusoovitust, mis inspireerivad saavutama edu spordis, äris kui ka elus

20 aastat tagasi oli Gert tippkulturist. Nüüd viib ta läbi personaaltreeninguid Golden Clubis. Ta on töötanud personaaltreenerina 25 aastat, sellest viimased 15 Londonis. Ta on kirjutanud raamatu «Tervise ABC» ja kirjutanud UK Men’s Healthis.

Siit leiad Gert Kooviti 4 raamatusoovitust enda harimiseks ja elu parendamiseks nii spordis, äris kui ka elus.

Kas sa saboteerid iseenda õnne ja edu? Kas sul on raske end mõista? Kas sul emotsioonid valitsevad su elu? «The Chimp Paradox» on võimas raamat, mis aitab sul aru saada endast ning teistest, olla õnnelikum, enesekindlam, tervem ja edukam inimene. Professor Steve Peters selgitab raamatus, millega ma oma meeltes maadleme.

Eneseharimise raamat, mis aitab aru saada kuidas meie pea töötab. Aitab mõista meie emotsioone ja mõtteid. Aitab meil muutuda inimeseks, milline me soovime olla

«The Compound Effect», Darren Hardy

Ei mingeid trikke ega maagilisi teid. «The Compoud Effect» põhineb põhimõttel, et otsused määravad meie saatust. Väiksed igapäevased oskused kas aitavad meil luua unistuste elu või rikuvad seda. Darren Hardy jagab lihtsaid põhimõtteid, kuidas saavutada edu, äris, suhetes ja elus. See süsteem aitab oma edusamme jälgida ning oma eesmärgid saavutada.

Enese harimise raamat, kuidas käivitada oma äri, sissetulek ja saavutada sisemine tasakaal.

Legendaarne juhioskuste ja tipptulemuslikkuse ekspert Robin Sharma tutvustas kella 5 klubi meetodit juba 20 aasta eest. See põhineb väga tõhusal hommikurutiinil, mis on aidanud tema klientidel jõuda suurepärase tegutsemisvõime, hea tervise ja kõikumatu meelerahuni sel kõikvõimalikest väljakutsetest kubiseval ajastul. Autor on selle elumuutva raamatu kallal töötanud üle nelja aasta ja see tutvustab varakult tõusmise harjumust, mis on paljudel aidanud jõuda erakordsete tulemusteni ning ühtlasi saada õnnelikumaks ja paremaks inimeseks, kes oskab elu väärtustada.

Väga huvitav raamat, mis on kirjutatud novellivormis, olles tegelikult eneseharimise raamat. Soovitan kõigile!

«The Engine 2 diet», Rip Esselstyn

Kaota kaalu, alanda kolesterooli ning vähenda haiguste riske ja vii end vormi vaid nelja nädalaga. Sportlane ning tuletõrjuja Rip Esselstyn annab praktilisi nõuandeid, kuidas saavutada hea tervis.