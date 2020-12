GALERII ⟩ Raamatuillustraator Sirly Oder avas personaalnäituse

Sirly Oder on noor illustraator, kes on raamatutele pilte loonud viimased neli aastat. Sirly töömeetod on süstemaatiline ning tema joonistused valmivad käsitsi akvarelltehnikas. Ühe joonistuse valmimine võib võtta kuni 12 tundi täpset tööd. Joonistada tuleb ettevaatlikult ja läbimõeldult, sest mitte-digitaalne meetod välistab ka «kustuta» nupu kasutamise. «Minu kõige suurem soov on tekitada oma piltidega tahtmist raamatusse sukeldada ja seda edasi uurida,» kirjeldab Sirly Oder oma missiooni.