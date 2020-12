Natalie Portmani 3 lemmikraamatut, mis näitavad talle olulisi teemasid

Nii on. Pettunud selles, kuidas lastekirjanduses soostereotüüpe taastoodetakse, kirjutas Portman ümber tuntud lastejutud ja avaldas need kaasaegsete muinasjuttudena raamatus «Natalie Portman's Fables».

Natalie Portman on nõnda kirglik lugeja, et tema raamatusoovituste jaoks on kasutusel oma teemaviit, #whatnatreads. Kui tahad teada, mida staar loeb, tipi see sotsiaalmeediasse ja vaata järele. Siin on aga kolm raamatut 2020. aastast, mida ta eriti kõrgelt hindas ja teistelegi soovitab.

«Evaristo kroonikad Aafrika diasporaa ja Briti naiste ristuvatest eludest on nii inimlikud, üksikasjalikud ja liigutavad. See raamat võimaldab teil piiluda tosinasse kultuuri ning hinnata tema kirjeldatud elude eripära ja elujõudu viisil, mis muudab seda, kuidas te Inglismaad näete,» ütleb Portman.

Cullors on üks BLM liikumise loojatest, aktivist ja hinnatud kunstnik. «Selles mälestusteraamatus kirjeldab ta, kuidas oli 90ndatel aastatel LA-s üles kasvada ning kuidas tema naabruskonda, tema perekonda ja sõpru politsei valve, hirmutamise ja kriminaliseerimise hirmu all hoiti,» kirjeldab Portman. «See on haruldane ja sügav portree kunstniku ja aktivisti sünnist ning annab sügava ülevaate sellest, mis tunne on kasvada USA kriminaalse ebaõigluse süsteemi varjus.»

3. Robin Wall Kimmerer, «Gathering Moss: A Natural and Cultural History of Mosses»

«Kimmerer heidab selles raamatus poeetilise ja ebatavaliselt kunstilise pilgu sammalde teadusele ja maagiale,» kiidab Portman. «Sammalde võime teha koostööd ja kasutada ellujäämiseks ainult seda, mida nad vajavad, on terav eksistentsiaalne sõnum meile kõigile.» Portman on võlutud sellest, kuidas sammal võib kümme aastat surnuna paista ja siis äkitselt taas elule tärgata. Kuidas see võib sugu vahetada ja reostust vähendada.