Kurt Vonneguti poeg avaldas isa pööningult leitud 226 armastuskirja

Edie Vonnegut sai aru, et tegu on vaat et loteriivõiduga. Karbis oli 226 armastuskirja, mis Kurt Vonnegut Jr. oli kirjutanud tema emale nende tutvuse ja abielu alguses. Kirjade leidmise hetkeks oli Kurti ja Jane’i lahutusest möödunud juba 40 aastat, kirjutab USA Today.

Mõned armastuskirjad olid kirjutatud käsitsi, mõned kirjutusmasinal. Karbis oli ka joonistusi ja kritseldusi. Peamiselt väljendas kirjanik neis oma ebakindlust tuleviku suhtes ning ülevoolavat ja kustumatut armatsust Jane’i vastu. Samuti tuli kirjadest selgelt välja, et just naine oli see, kes suunas meest kirjanikuks hakkama ja toetas teda siis, kui ta endas kahtles.

Poeg otsustas kirjad avaldada ja koostas neist raamatu pealkirjaga «Love, Kurt: The Vonnegut Love Letters, 1941-1945». Edie Vonneguti selgitusel näitavad kirjad isa loomingut hoopis teisest küljest, sest neis on palju armastust ning on näha, et ta ei kirjutanud kuulsuse või raha nimel. «Need on imeilusad,» kirjeldas ta isa kirju. «Need näitavad teda väga heast küljest. Ma ei näe ühtki põhjust, miks ta ei oleks tahtnud, et need avalikuks saavad.»