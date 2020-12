Barack Obama raamat läheb nagu soe sai

Raamatus «A Promised Land» kirjutab Barack Obama oma esimesest ametiajast ja teosele on peagi oodata ka järge. «Pole teist sellist tunnet kui raamatu valmimine, ja ma olen selle üle uhke,» on Obama öelnud. «Püüdsin raamatus anda lugejatele edasi ka minu ja Michelle’i isiklikku teekonda nende aastate jooksul, koos kõigi tõusude ja mõõnadega.»

Väljaanne USA Today kirjutab, et Obama raamatu menu on tõesti tähelepanuväärne, kuid seda võis ka eeldada, kui arvestada tema abikaasa Michelle Obama eluloo «Minu lugu» rekordeid purustavat menu. Viimane on üks kõigi aegade enim müüdud aimekirjandusraamat ja see püsib müügiedetabelite tipus ka nüüd, mille teose esmailmumisest on möödunud kaks aastat.