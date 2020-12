Tavidi esseekonkursi võidutöö: Liis Laidre «Maailmamajanduse jõujooned 2020. aastal»

Mis puutub energiakandjate endiga seotud terendavatele muudatustele, siis pikemas perspektiivis seni valitsenud nafta kasutus langeb – tulenevalt kliimaeesmärkidest lähtuva fossiilkütuste osakaalu vähendamise taotlusest, mida peaks kompenseerima mh kasvav energiasüsteemide elektrifitseerimine ning taastuvallikatele üleminek. Madal naftahind sobiks loomulikult Hiinale kui selle suurimale importijale.

Et elektri tootmine taastuvallikatest ei ole enne oluliste tehniliste läbimurrete saavutamist siiski püsikindel, suureneb – vähemalt ajutiselt, kui võtta arvesse energiasüsteemide de-karboniseerimise ambitsiooni – maagaasi kasutamine. Maagaasi olulisuse kasvust oleks teoreetiliselt palju võita näiteks Iraanil, kes võiks oma massiivsete reservide tõttu potentsiaalselt saada kaalukeeleks selles, millises valuutas maagaasi globaalselt denomineerima hakatakse. Täna on USA ja Katari gaas hinnastatud dollarites, Venemaa Euroopasse suunduv gaas eurodes ja Hiinasse suunduv gaas renminbides. Ajalooliselt andis just Iraan ühe viimastest hoopidest naelsterlingi atraktiivsusele reservvaluutana, otsusega lõpetada oma nafta hinnastamine selles vääringus. Ameerika survest Iraanile võib ilmselt välja lugeda, et see õppetund ei ole nende peal kaotsi läinud. Seevastu veepeal püsimiseks $70-80 naftabarreli hinda vajavast Saudi Araabiast kui rahvusvaheliselt kaalukast toimijast kuuleme tõenäoliselt aina vähem.

Euroopa-keskse nimetusega Lähis-Ida ehk siis Hiina vaatest Edela-Aasia jääb vaatamata vähenevatele naftatuludele geoökonoomiliselt ja geopoliitiliselt tähtsaks piirkonnaks, kujutades ennast maasilda Aasia ja Euroopa vahel ning olles seega oluline lüli Hiina Vöö ja Tee initsiatiivis (BRI). Ehki BRI katuse alla on hõlmatud koostööprojektid raudtee-, maantee- ja meretranspordi vallas nüüdseks juba 56 Aasia, Aafrika, Euroopa ning Lõuna-Ameerika riigiga, on selle keskmes Hiina kui nn maailma vabriku, ning seni veel kõige ostujõulisema turu, Euroopa, telg. Huvitava kõrvalmärkusena, ilmestades maailma vabriku staatust (mis on märksa laiem Hiina rahvuslikust tootmisvõimsusest), algatas esimese haru «raudsest siiditeest» ehk raudtee Chongqingist Duisburgi Saksamaal hoopis Ameerika suurettevõte Hewlett-Packard tarnimaks oma sülearvuteid Euroopasse[6].

21. sajandi «suure mängu» prisma läbi nähtuna on BRIsse juba valatud ja veel planeerimisfaasis olevate sadade miljardite jüaanide motivatsiooniks Hiina soov transportida oma kaupu (ning mündi teise küljena loomulikult ka sisse vedada energiat ja muid tooraineid) vabana sõltuvusest USA valve all olevatest laevateedest, pidades eriti silmas Malacca ja Hormuzi väinu. Ehkki BRI kontekstis on üheks peamiseks partneriks seni olnud Pakistan, ei saa ka siin mööda Iraani potentsiaalist, mille unikaalne asukoht erinevate tee ja vöö harude ristumiskohas võiks temast teha strateegilise Lähis-Ida ning Kesk- ja Lõuna-Aasiat ühendava südamiku. Lisades sellele rohked nafta- ja gaasivarud, ei ole üllatav, miks Hiina peab Iraani integreerimist BRIsse nii oluliseks.

Siiski ei puudu ka Hiinal oma majanduslikud haavatavused. Neist peamiseks saab ilmselt pidada kodumaiste pankade kolossaalset võlakoormat. Ehkki tegemist on justkui erasektori võlaga, tuleb arvestada Hiina eripärase majandussüsteemiga, kus eraettevõtted, sh pangad, on tihedalt läbi põimunud riigisektoriga. Ülemaailmse hiiglasliku võlakoorma taustal paistab ühe erandina silma aga Venemaa, kelle riigivõlg püsib 20% kandis SKTst. Selles plaanis on Krimmi sanktsioonid aidanud ära hoida ka paljude Vene suurettevõtete laenukoorma kasvu, tõkestades nende ligipääsu rahvusvahelistele rahaturgudele[7]. Lisaks võib sanktsioonide arvele kirjutada impordi asendamise taotlusest tingitud põllumajandus- ja tööstustoodangu kasvu. Vastupidiselt levinud arvamusele moodustavad fossiilkütused tema SKTst üsna väikese osa (pluss-miinus kümnendiku), nii et Venemaa on oskusliku tegutsemise korral esmapilgul suhteliselt kindlas positsioonis ka rohepöörde nimelise energiarevolutsiooni vaatest. Kui lisada eelnenule viimastel aastatel suure hooga kasvanud valuuta- ja kullavarud ning riigifond, ülejäägiga eelarve ja väliskaubandusbilanss, joonistub välja positsioon, mis iseenesest lubaks Venemaal end maailmamajanduslike nihete kiiluvees üsna kindlalt tunda.

Kokkuvõte

Niisiis, 2020. aastal paistavad maailma majanduse kehtivad jõujooned olevat pigem liivale joonistatud kui kivisse raiutud, millele osundab ka siinne – kaugeltki mitte kõikehõlmav – valim ümberkorraldustele viitavatest ilmingutest. Turbulentsete muutusteta võiks maha märgitud pidepunktid endiselt teetähisteks jääda. Ent lähtudes viimaste aastate arengute suunast on pigem oodata tormipilvede kogunemise jätkumist ning üha suuremat survet kehtivale maailmakorrale – nii majanduslikule kui poliitilisele, mis ju tegelikult teineteisest lahutamatud.

[1] Nt. häälte osakaalu jagunemine otsustamisel nn. arenenud ja arenevate riikide vahel, sh. USA vetoõigus teatud küsimustes; džentelmenide kokkulepe, mille kohaselt IMFi juhib eurooplane ja Maailmapanka ameeriklane; Washingtoni konsensusel põhinevate poliitikate (dereguleerimine, erastamine, kaubanduse liberaliseerimine) rakendamise nõue abiprogrammides osalevatele riikidele, mis annab avatud turul eelise tugevatele lääne ettevõtetele.

[2] Mida hõlbustab ka asjaolu, et EL on ajutiselt peatanud liikmesriikide kohustuse täita eelarve-eesmärke.

[3] Sh. maailma suurimad dollarivarud Hiinal.

[4] Seda just keskmise ja madala per capita sissetulekuga riikide (nn. arenevad majandused) vaatest, kelle majandustegevuse globaalne osakaal on oluliselt kasvanud

[5] Viimati lisandus 2016. aastal korvi renminbi

[6] Tulevikku vaatavalt tuleb siinkohal tervikpildi huvides märkida, et 2020. aasta koroonaseisak lisas täiskäigu paljude tootmise Hiinasse viinud Lääne ettevõtete niigi õhus olnud kavatsustele see järk-järguliselt koju tagasi tuua.

[7] Kõrvalmärkusena on lisaks riigisektorile ja eraettevõtetele madal ka majapidamiste laenukoorem.