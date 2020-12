Delia Owensi «Kus laulavad langustid» on kujunemas viimaste aastate kõige populaarsemaks tõlketeoseks

USA kirjaniku Delia Owensi romaan «Kus laulavad langustid» ilmus inglise keeles 2018. aasta augustis ja see on ilmumisest alates püsinud paljude riikide edetabelite tipus. Romaani Eestis välja andnud kirjastaja René Tendermann tõdeb, et jälgis huviga, kas rahvusvaheline menu saadab teost ka Eestis. «Tore oli näha, et kõik läks täpselt sama mustri järgi – vaid kahe kuuga oli suusõnal leviv kumu ka Eestis oma töö teinud,» ütleb kirjastaja. Tavaliselt on Eestis tõlkeraamatute tiraažid kõige rohkem 700–800 eksemplari, Owensi menukit on aga praeguseks ostetud ka meil kümme korda tavapärasest enam.