Sideme loomine teiste ja endaga: kaks teed tähendusrikkama eluni

Teerajad tähendusrikkama eluni

«Tähendusrikkama eluni jõudmiseks võib leiduda mitmeid teid. Kuid mulle tundub, et üldiselt on kaheks peamiseks selleni viivaks rajaks ikkagi sideme loomine enda ja teistega. Endaga lood sideme autentsuse ja meisterlikkuse abil, teistega lood sideme lähisuhete ja positiivse panuse andmise kaudu. Endaga loodud hea side toob isiklikku rahuldust. See seisneb autentsuses, oskuses teha autonoomseid valikuid, mis järgivad sinu huve ja väljendavad nii sõnade kui ka tegude kaudu seda, kes sa tegelikult oled. Sa ei kohandu väliste ootustega, vaid jääd endale truuks. Meisterlikkusega seondub see samuti, kuna sa õpid end üha paremini tundma ning suudad oma värskelt leitud enesetundmist, oskusi ja tugevaid külgi edukalt rakendada igapäevaelus, mis tuleb kasuks enesearengu koha pealt,» kirjutab Martela oma raamatus.

Ta tõdeb, et sideme loomine teistega seisneb sotsiaalse eneseteostuses. Oled seotud inimestega, kellest hoolid, ja lood häid suhteid, ja leiad aega nende jaoks, keda armastad. Kuid ühtlasi tunnetad, et annad oma eluga positiivse panuse teiste inimeste ellu ja suudad midagi muuta, vähemalt natuke. Seotuse ja oma panuse andmisega muudad oma elu tähendusrikkaks, kuna sa tähendad midagi teiste jaoks. Too nõuanne puudutab küll vaid tähendusrikka elu sotsiaalselt rahuldustpakkuvat külge. Et isikliku rahuldustpakkuvuse ideed põhjalikumalt selgitada olen pidanud oma lühikest ja löövat vastust täiendama. Filosoof siseneb baari ja tal palutakse ühe lausega kirjeldada elu mõtet. Nüüd vastaksin ma sellele nii: mõttekas elu seisneb selles, et teed enda jaoks mõttekaid asju (mis on isiklikult rahuldustpakkuv) viisil, mis muudab su teiste jaoks tähendusrikkaks (mis on sotsiaalselt rahuldustpakkuv).