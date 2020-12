Mis saab poisist, keda kasvatati nagu koera?

Mis juhtub, kui väikelaps saab emotsionaalse trauma? Kuidas mõjutab terroriseeriv hirm lapse aju? Kas ja kuidas on aju võimeline sellest taastuma? Lastepsühhiaater Bruce Perry on ravinud lapsi, kes on seisnud silmitsi kirjeldamatute õudustega: jäänud ellu genotsiidis, näinud pealt oma vanemate mõrvu, kasvanud puuris, suletud kapis või äärmuslikes religioossetes sektides, perevägivalla ohvreid. Raamatus «Poiss, keda kasvatati nagu koera» räägib ta selliste laste lugusid traumast ja taastumisprotsessist. Dr Perry selgitab väga ilmekalt, mis juhtub ajus, kui laps seisab silmitsi ekstreemse stressiolukorraga. Ta kirjeldab oma meetodeid selle valu kergendamisel, et aidata lapsel kasvada hingeliselt terveks täiskasvanuks.

Tegu on väga olulise raamatuga traumast ja selle pikaajalisest mõjust lapse ning hiljem täiskasvanu käitumisele. Bruce D. Perry on lastepsühhiaater ning arendas 90ndatel välja metoodikat tõsiselt traumeeritud laste aitamiseks. Samuti töötas ta konsultandina erinevates kohtujuhtumites, kus vajati traumeeritud laste teemal eksperdi hinnangut. Raamatus kirjeldatakse väga raskeid ja rusuvaid teemasid – oma ema mõrva näinud tüdruku juhtumit, seksuaalset kuritarvitamist, imiku ilmajätmist emalikust soojusest, lapse kasvatamist puuris ja üleüldist mentaalset ning füüsilist vägivalda. Autor analüüsib kõiki neid juhtumeid süvitsi ning kirjeldab, kuidas igaüht neist aitas. Ühtlasi analüüsib ta teaduslikust vaatepunktist, et miks imiku emalikust soojusest ilmajätmine jätab sügava jälje lapse psüühikasse. Kasutan seda näidet seepärast, et raamatu kõige julmem näide oli just sellega seotud.

Ning enamusi neist oli võimalik aidata, vähemalt mingil määral. Mis läks kasvatuses valesti, mõjutades pöördumatult lapse arenevat aju? Miks on esimesed 3-4 eluaastat nii kriitilise tähtsusega? Kuidas arenevad sotsiopaadid, millest neil puudus oli? Kas traumast saab terveneda? Inimese areng on äärmiselt huvitav teema ning tegu oli väga paeluva lugemisega. Mulle meeldis see, et rasketele juhtumitele vaatamata keskendutakse raamatus lahenduste leidmisele ja viisidele, kuidas traumaga lapsi aidata. Väga rikastav lugemine. Soovitan kõigile, kes soovivad mõista lapsepõlve määravat rolli isiksuse arengus ning keda huvitab aju areng.