«Varsti pärast esimese maailmasõja lõppu sain ma ühel õhtul Londonis hea õppetunni. Olin tol ajal Sir Ross Smithi mänedžer. Sõja ajal oli Sir Ross olnud Austraalia lendur-äss Palestiinas ja varsti pärast rahu väljakuulutamist üllatas ta maailma sellega, et lendas kolmekümne päevaga ümber poole maakera. Seda polnud suutnud veel keegi. See oli hiigelsensatsioon. Austraalia valitsus kinkis talle 50 000 dollarit, Inglise kuningas tõsis ta aadliseisusse; tema nimi oli mõnda aega Briti lipu all kõikide suus. Võtsin osa Sir Rossi auks korraldatud õhtusöögist. Minu lauanaaber jutustas lõbusa loo, mis põhines tsitaadil: «… et mingi jumalus me plaane voolib, kuitahes rohmakalt me neid ka raiuks»,» kirjutab Dale Carnegie.