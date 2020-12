PILDID ⟩ Rocca al Mares avati esimene omanäoline Apollo raamatupood

Loomulikult on kaupluse peamiseks fookuseks raamatud. «Meie uue kaupluse ligi 700 m² müügipinnal on suur osa kaupluse seina-, aga ka põrandapinnast raamaturiiulitega kaetud ning peamiselt leiab loomulikult eestikeelset kirjandust. Samuti on hea valik inglise- ja venekeelseid raamatuid,» kommenteerib uut poodi Apollo kaupluste tegevjuht Eha Pank. «Eestikeelsetest raamatutes on meil väga hea valik käsi-, teabe-, ilu-, ja lasteraamatuid.»