GALERII ⟩ Priimabaleriin Age Oks esitles poeetilist raamatut «Liblikalend»

«Liblikalend» ehk Age Oksa tants läbi elu – pildis ja sõnas – on pühendumine, loomine, küpsemine, mõistmine. Teekond ja otsing iseendas, mis inspireerib, julgustab ja kutsub kaasa. See on läbikaalutud mõtisklus, mis loob atmosfääre ning avab naiseks olemist laiemalt. See on raamat, mis pakub inspiratsiooni nii unistuste poole pürgimiseks kui raskuste ületamiseks.