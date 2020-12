Ekspert selgitab: 5 ohumärki, et inimene ei sobi meeskonda

Juht peab Kasaku sõnul olema osav psühholoog, et lugeda inimeste kehakeelt, varjatud sõnumeid ja saada aru, mida teatud lausetega tegelikult öelda tahetakse. Tihtipeale on öeldud laused ja nende tegelik sõnum erinevad.

Siin on mõned nüansid, mis võivad viidata sellele, et töövestlusel olev inimene ei sobi meeskonda – või on hoopis olemasolevas meeskonnas keegi, kes sinna tegelikult ei kuulu.

Töövestlusel ei tekkinud meeskonnaga head klappi

Uue inimese naljad ei tundunud tiimile naljakad või oli kogu suhtlemine pealesunnitud ja ebamugav. Samuti võivad väärtushinnangud ja ellusuhtumine olla põhjusteks, miks sünergiat ei teki.

Meeskond pole üksmeelel uue inimese sobivuses

Üldiselt on nii, et JAH on alati selge, kindel ja tugev. Kui on juba kahtlused ja ebakindlus, pole järelikult vastus JAH. Seega on tiimi tagasiside oluline – kui on n-ö nende inimene, siis nad tunnevad selle ära ja kõigi vastus on positiivne. Kui enamiku arvamus on aga kahtlev või ebalev, tasub sobivaid kandidaate veel otsida.

Ühisüritustel osalemise protsent on madal

Kui ettevõte korraldab oma meeskonnale ühisüritusi ja nende osalemise protsent on madal, tuleb analüüsida, kas mitteosalemise põhjus peitus sündmuse iseloomus (ehk kas töötajad tahavad midagi muud teha) või ei soovita teatud inimesega väljaspool tööaega koos aega veeta, mistõttu on lihtsam üritusele mitte minna. Ühtne meeskond tahab koos asju ette võtta!

Inimesed hakkavad ettevõttest ühe töötaja pärast lahkuma

See on olukord, kus juht peab viivitamatult tegutsema. Kui firmast hakkab tiimiliikmeid ära minema, sest koostöö kellegagi ei sobi, tuleb protsesse, inimsuhteid ja sobivust kiirelt analüüsida. Kui ühe inimese pärast hakkavad teised lahkuma, soovitan kriitiliselt mõelda, kas see töötaja on sedavõrd väärtuslik, et kaotada teised? Või on tegu tõesti tõrvatilgaga meepotis, mis tuleb esimesel võimalusel eemaldada, vältimaks kogu meepoti reostumist.

Tekivad grupeeringud, salatsemine, tagarääkimine ja õelutsemine