TEE ISE ⟩ Käsitööraamatute autor Siire Vanaselja: käsitöökingitused on minu meelest midagi täiesti erilist

Siire Vanaselja, «Käsitöökingitused». FOTO: Raamat

Käsitöö on Sulle olnud nii töö kui hobi. Kuidas see juhtus, et käsitööpisiku külge said?

Ma arvan, et sündisin juba selle pisikuga. Minu emapoolne suguvõsa on pärit Lõuna-Eestist ja väga tugevate käsitöötraditsioonidega. Isapoolne suguvõsa on Järvamaalt ning sealgi tehti käsitööd, kuid lihtsamat ja praktilisest vajadusest lähtuvat. Olin lapsena pikki aegu küll ühe, küll teise vanaema juures ja mäletan, et toredaim mängukoht oli ikka kangaspuude all, samal ajal kui vanaema kangast kudus.

Seal kangaspuude all sain vist esimest korda ka teadlikuks, kui erinev võib pealtnäha üks ja sama tegevus olla. Kui isaema Hilda kudus lihtsaid triibulisi kaltsuvaipu sellest, millest parasjagu võimalik, ja tema telgede all oli ainult kaks tallalauda, siis emaema Koidula juures oli kõik hoopis teistmoodi. Temal olid valitud värvid, kavandid ja vahel lausa kaksteist tallalauda… Ja kõik tema tööd – kootud vaibad, tikandid, pilutatud särgid, heegelpitsid jm – olid äärmiselt korrektsed, maitsekad ja kaunid.

Emapoolne suguvõsa oli mu esimene käsitöökool, sest loomulikult pandi lapsed kõike tegema, millele jõud peale hakkas – riideribasid lõikama, kraasima ja ketrama, kuduma ja värvima.

Oled mitmete käsitööraamatute autor või kaasautor. Mille poolest see raamat oma eelkäijatest erineb?

Kõik eelmised raamatud on olnud kitsamalt piiritletud ühe tehnika või teemaga. Seekord vedasin teemaringi laiemaks ja panin kokku väga erinevaid tehnikaid. Et aga asi liig kaootiliseks ei valguks, võtsin aluseks kaks telge – kingitused ja aastaringi. Need märksõnad on justkui rööpad, mille peal raamat kulgeb.

Miks just kingitused?

Ma hindan rõõmu ja kingitus – see ongi rõõm. Kusjuures mitmekülgne, kõikide osapoolte rõõm. Käsitöökingitused on minu meelest midagi täiesti erilist. Neis on aeg ja pühendumine, mõtete ja käte soojus. Kellegi jaoks kingitust valmistades olen temaga justkui tunde koos, mingi müstilise loovuse ja energia kaudu ühenduses. Mulle küll tundub, et see jääb ka valminud eseme sisse ja inimene, kellel käsitöö hindamiseks antennid olemas ja aktiivsed, saab sellest aru, tajub ja mõistab.

Mis on Sinu enda lemmikprojektid selles raamatus?

Eks oma lapsed ole armsad kõik. Hakkad neid otsast vaatama ja igaühel on oma lugu ideest teostuseni. Lugeja näeb raamatus seda viimast, teostunud varianti. Katsetused ja proovid jäävad aga justkui jäämäe alumine osa silma eest peitu, kuid minu jaoks on ka need olemas.

Ehteks kuusele – kangaga kaetud kuulid. FOTO: Siire Vanaselja

Vahest kõige enam hingele on kerge rahvusliku puudutusega asjad. Näiteks tikitud ristpistemustritega jõulukuulid ja suviste stiliseeritud käisekirjadega lillepadjad. Eks töömaht jääb ka meelde – just neis patjades on nii palju imetillukesi pisteid, mida sai endale vist küll ainult sel koroonakevadel lubada.

Mõni asi jääb meelde hoopis teisel põhjusel. Jääb meelde lust ja rõõm, millega sai istumisaluseid vilditud, endal seebimullivaht üle pea…

Kellele ja miks seda raamatut soovitaksid?