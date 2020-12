Tartu abilinnapea lugemissoovitus: raamatute raamat, mis meile igavesti meelde jääb

Asko Tamme põhjendab oma valikut nii: «Ka siis, kui oleme oma elu elanud tehniliselt oluliselt nõudlikumaid ja keerulisemaid tekste lugedes, on just «Pipi Pikksukk» see raamatute raamat, mis meile igavesti meelde jääb. See on raamat unistustest, sõprusest, iseendaks jäämisest ja veel tuhandest asjast.»