UUS RAAMAT ⟩ Miljonite inimeste vaimne liider, kes võitleb väsimatult oma rahva eest

Mitmesugustest algatustest ja julgustavatest arengutest hoolimata ei saa tiibetlased Tiibetis vabalt harrastada oma usku ega järgida oma kultuuri. Ent inimvaim jätkab püüdlemist. Tiibetlaste ainus koondumiskese on olnud Teha Pühadus XIV dalailaama. Tema väsimatu võitlus oma rahva eest ning püüd juhtida kõiki inimliku eetika vooruslikule teele on pakkunud eeskuju isegi tema halvustajatele.

Tenzin Geyche Tethong, «Tema Pühaduse XIV dalai-laama illustreeritud elulugu». FOTO: Raamat

Nobeli rahupreemia oli kõigest üks niisugune tunnustus, mis kinnitab, kui suure austuse ja imetlusega suhtub maailm Tema Pühaduse rahumeelsesse vastuseisu tiibetlaste maa okupeerimisele, ning eeskujusse, kuidas elada osavõtlikkusele ja lahkusele pühendatud elu. 2008. aastal korraldas ajaleht International Herald Tribune küsitluse, millega Tema Pühadus hääletati maailma kõige auväärsemaks juhiks, temast tahapoole jäid poliitika suurkujud ja isegi paavst. See oli Tiibeti juhile osutatud uskumatu austus. Seepärast on Tema Pühaduse lugu oluline kogu inimkonnale.

Kes oskaks seda lugu paremini rääkida kui tuntud tiibetlane, pühendunud Tenzin Geyche Tethong, kes töötas 40 aastat Tema Pühaduse erakantseleis ning reisis koos Tema Pühaduse erasekretäri ja tõlgina pea kõikides paikades. Kogu tema perel on olnud oluline osa Tiibeti ajaloos ja nad on teeninud mitut järjestikust dalai-laamat.

Tenzin Geyche Tethong alustas raamatu kirjutamist ühe oma parima sõbra, Tema Pühaduse noorema venna Tendzin Choegyali innustusel ja abil. Kõikide nende aastate jooksul on nad sõprade, ametikaaslaste ja nüüd eakate meestena jaganud elu suurimaid rõõme ja kurbusi.

Tema Pühaduse üks esimesi Kumbumi kloostris tehtud ülesvõtteid, ta on siis nelja-aastane (1939). FOTO: Foto raamatust

«Kirjutasin selle raamatu eesmärgiga jätta teadmisi, kuidas paguluses kujundati täiesti uued eestvedajad ja kuidas Tema Pühadus koondas väsimatult oma rahvast ning teeb seda jätkuvalt praegugi. Mul on vähe lootust näha vaba Tiibetit, kuid ma püüan kogu selle raamatu varal osutada nooremale sugupõlvele, et just katkematus võitluses oleme paljugi saavutanud. Loodan, et minu pingutused aitavad mõista Tema Pühaduse seisundit ja inimkonna armastust ning ühtaegu toetavad meie üldisi rahu-, harmoonia- ja õnnepüüdlusi.

Oleks raske hõlmata selles piiratud mahuga raamatus kogu Tema Pühaduse elu, uskumisi, õpetusi ja mõju. Püüdsin kajastada tema elulugu, põimides sellesse tema kõrval veedetud aastate jooksul talletatud tähelepanekuid ja kogemusi,» ütleb Tenzin Geyche Tethong.

Kuna tegemist on illustreeritud elulooga, siis väärivad tähelepanu ka selle raamatu silmapaistvad fotod – osa neist pärineb albumitest, mida Tema Pühaduse perekond ei ole kunagi avaldanud. Raamatu fototoimetaja Jane Moore on aastakümneid olnud tiibetlaste pühendunud sõber, kelle kogemused aitasid fotosid leida, uurida ja toimetada. Just tema otsis välja raamatu kalliskivid, veendes mõnikord inimesi mitu kuud, et lubataks avaldada just üks vajalik foto.