Dave Benton: panen alati tähele, kas inimene julgeb mulle silma vaadata

«Tegin valiku inimestest üle maailma, kes mind tunnevad ja pöördusin nende poole kutsega osaleda selles raamatu kirjutamise projektis ja andsin ülesande esitada mulle 5-10 küsimust mu elukäigu kohta. Pagan võtaks – mitte keegi ei keeldunud!» räägib ta. Kokku sai küsimusi 279, millest jäi järele peale nende süstematiseerimist ligi paarsada - need saidki raamatu selgrooks.

Dave benton, «Olen see, kes olen». FOTO: Raamat

Dave Benton ütleb, et mõned talle saadetud küsimused olid tõeliselt keerulised vastata. Need puudutasid isiklikku elu ja tervist, suhteid naistega ja kohanemist olukordadega.

«Raamat «Olen see, kes olen» sündis paljude inimeste koostöös ilmselt just seetõttu, et kusagil kõiksuses võeti mind kuulda ja vastati mu südamest tulnud palvele leida hea idee raamatu loomiseks,» võtab ta kokku.

Avaldame raamatust neli Bentonilt küsitud küsimust ja vastust.

Mis sulle inimestes kõige enam meeldib?

Olen inimene, kellele meeldib teistele silma vaadata. Kui kellegagi näost näkku kohtun, panen alati tähele, kas see inimene julgeb mulle silma vaadata. Mida ma inimestes otsin? Ausust.

Öeldakse, et kui elu annab sulle sidruneid, tee neist limonaadi. Mida oled sina oma elus sidrunitest teinud?

Ma olen õppinud, et sidrunitest saab muudki kui limonaadi. Võid teha ka sidrunikooki või praegusel ajal isegi mojito’t. Teisisõnu – see on su enda otsustada, mida teha, sest tegelikult on võimalusi väga palju. Anna endast lihtsalt parim ja pea meeles, et pole tarvis paljut. Vaja on, et see – mis iganes see ka on – et see toimiks.

Kas sul on kindel elureeglistik?

Ei, kindlat reeglistikku mul pole. Ma arvan, et elu muuta pole võimalik. Usun, et muuta saad vaid ennast ja seeläbi võib ka su eluviis muutuda. Vaid sel moel saab oma elu suunata.

Elu kui niisugune on kõikjal. Meie maailm ja kõiksuse ruum me ümber on täis elu. Peame selle ümbritsevaga hakkama saama, sellesse sulanduma. Samal ajal aga kujundame oma isiklikku elu me ise – otsustades, kuidas seda elame.

Mis teeb su elu keerulisemaks ja mis lihtsamaks?

Elu teevad keerulisemaks inimesed, kes mingil arusaamatul põhjusel töötavad sinu vastu, kasutades oma elunorme sinu eluväärtuste blokeerimiseks. Keerulised on inimesed, kes ei salli sind või ei usu sinusse, ükskõik mis põhjus neil selleks ka pole. Nad võivad su elu väga probleemseks teha, minna äärmustesse, et sind takistada, boikoteerida su tegevust, tegeleda väljapressimisega või sind halvasti mõjutada.

Need hoovad, mis saavad sind takistada edasi liikumast on vahest füüsilised, teinekord jälle materiaalsed. Leian, et paigalseis on tagasiminek ja see on üks neid takistusi, mida suudab leevendada positiivse mõtlemise jõud. Kui mõtled positiivselt, suudad leida viisi, kuidas takistused enda kasuks ümber pöörata. Ole positiivne ja usu sellesse!