Šotlane avab Tallinna vanalinnas keelatud kirjanduse muuseumi

Selle nädala kolmapäeval on Tallinna vanalinnas avamas uksed keelatud kirjanduse muuseum-pood, kus eksponeeritakse raamatuid maailma eri paikadest, rääkimaks nende lugu ning arutamaks ideede vaba väljendamisega seotud küsimusi. Lisaks on eesmärk teha esmaseid uuringuid tsensuuri ajaloost Eestis, keskendudes Nõukogude okupatsiooni ajale. Muuseumis on külastajatel võimalik tutvuda raamatutega, neid katsuda, lugeda ja enamikke ka endale soetada.

Muuseumis on raamatud kategoriseeritud riigiti – keelatud sektsioone leiab nii Ühendkuningriigist, Nõukogude Liidust, Hiinast, kuid ka USAst, kus tänase päevani keelatakse teatud raamatute müüki. Samas on ka sektsioon raamatutest, mida on läbi ajaloo põletatud erinevatel põhjustel.

«Muuseumiga soovime inimestele teadvustada tsensuuri pikka ajalugu ning sõnavabaduse olulisust. Mõtte- ja sõnavabadus ei ole tänase päevani kõikjal aktsepteeritud inimõigus. Mul on hea meel sõnavabaduse levitamisse muuseumiga panustada ning Eestis meeldib mulle, et ka kõrgeimal tasandil president seisab hea selle eest,» sõnas Joseph. Eestis muuseumi avamist põhjendas Joseph järgnevalt: «Eesti on ideaalne paik sellise projekti jaoks, sest siin saame esitleda raamatuid, mis nii mõneski suurriigis on veel tänaseni keelatud.»