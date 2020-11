Triin Lellep: mitu korda lõppesid mu esimesed tantsuõhtud vägagi ebaromantiliselt...

Triin Lellep, «Minu Pariis. Oh là là!». Petrone Print «Minu lapsepõlve unelmate linna viis mind seitsmeks aastaks modellitöö, laulmine ja… õpingud kommunistlikus ülikoolis,» kirjutab autor. «Enne minekut oli mul Pariisist romantiline kujutelm: Chaneli kandvad glamuursed naised, võluvad hooned Eiffeli torniga taamal, head maneerid ja gurmeeõhtusöögid ühes ohtra šampanjaga. Jah, Pariisis peaks meid ootama elu roosades värvides ehk «La vie en rose», nagu laulis Edith Piaf. Aga elu seal näitas, et Pariisis on ka mässud, kelmid, turistide hordid, sõjaväepatrullid tänavatel ja krõbedad hinnad. Ning gurmee võib tähendada hoopis krooksuvaid konnasid ja limaseid tigusid.»

«Ja kuigi mu «elust roosades värvides» sai elu suurlinnas, olen endiselt veendunud, et Pariis on üks erilisemaid linnu maailmas, mida korra elus peaks kindlasti külastama!» ütleb Triin.

***

Derikiga kohtusin tangot tantsides. Pariisis on tantsimine väga populaarne. Eri tantsudele on olemas lausa eraldi ööklubid: bachata, salsa, kizomba, Argentina tango, roki ja paljude muude jaoks. Enne iga pidu toimub tantsutund, kus algajad saavad põhisammud selgeks teha ja edasijõudnud õpivad uusi kujundeid, mida järgneval peol harjutada. Minule saavad need tantsuõhtud peaaegu igaõhtuseks meelelahutuseks: peod on enamasti alkoholivabad ja sinna minnakse tõesti selleks, et tantsida. Alustan bachata’ga, mis on neist ehk kõige kergem. Paari põhisammu teades saab terve õhtu ilusti ära tantsitud. Tantsin seda nii suure pühendumusega, et pärast paari kuud saab villand ja vahetan selle salsa vastu. Ka salsavaimustus hääbub peagi, nii et võtan ette kizomba. Selle tantsuga ei jõuagi mul vaimustust tekkida, sest armun juba Argentina tangosse, mis pole tants, mille põhielemendid omandaks paari tunniga. Oo ei, kaugel sellest. Tantsutundidega alustasin ülikoolis ja esimesed pool aastat ei püsinud püstigi. Mis seal nii rasket saab olla, imestate. Tundub nagu tavapärane kõndimine, aga ei, kaugel sellest. Argentina tangos peab naine liikuma selg ees ja ühel varbal tasakaalu hoides. Mitu korda lõppesid mu esimesed tantsuõhtud vägagi ebaromantiliselt...

Olen just tulnud tantsima Seine’i kaldale. Seal on otse jõe ääres väikesed amfiteatrid, kus tantsitakse, kui ilm vähegi lubab, kõiksuguseid tantse. Üks plats on ka tango jaoks. Istun tagasihoidlikult kivist trepil ja ootan oma korda. Äkki keegi ei võtagi mind tantsima? Mõnes mõttes seda parem, sest ega ma ju oskustega ei hiilga. Jälgin paare tegemas imelisi keerutusi ja jalatõsteid ning vajun veel rohkem kössi. Lõpuks siiski! Märkan kaugelt lähenevat noormeest. Hästi uhke hoiakuga, pikk ja graatsiline. «Kas ma võin teid paluda?» küsib ta.

«Jah, muidugi, aga ma pean hoiatama, ma olen veel algaja.»

«Oh là là! No võime vast ikka proovida, mina olen tantsuõpetaja.» Tema ilmselgelt pettunud näost hoolimata mu süda rahuneb, sest õpetaja peaks küll oskama juhtida ja aidata. Võtan poosi ja hakkame tantsima. Tundub, et partner ei ole algajale nõus allahindlust tegema, alustades kohe kiiret ja pikasammulisi pöördeid täis tantsu. Proovin kuidagi sammu pidada, silmades siiski paanika. Ja äkitselt saab tõeks mu suurim hirm – ma vahetan jala vales kohas, mees komistab ja me lendame mõlemad tantsupõrandale pikali. «Oh là là, purjus inimesed on siin keelatud»; «Millised matsid!»; «Kaduge minema!» – selliste väljendite saatel poetan argliku «palun vabandust» ja üritan vehkat teha. Mu tantsupartner ei kavatse samuti mu peale halastada: «Mitte kunagi jalga vahetada ja üldse mitte kunagi tulla tantsima, enne kui oskad!»

Pakin oma kotid ja hakkan kodu poole minema, kui mulle jookseb järele üks vanem meesterahvas: «Sorry, miss!» kõnetab ta mind sõbralikult inglise keeles. «Ärge muretsege, siin tantsivad vaid snoobid, eks kõigil juhtub. Järgmine kord tantsige minuga, sest mina olen siin, et nautida seltskonda, mitte et oma oskustega kekata!»