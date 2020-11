Kuidas rännata ilma hirmuta iseenda sisse?

Mis toimub meie sees?

«Kas oled kunagi mõelnud, et ainuüksi meie Linnutee galaktikas on sada miljonit planeeti? Spekuleeritakse, et selliseid galaktikaid on samuti vähemalt sada miljonit! Ilmselt on tegu meie mõistuse jaoks mingi hüpoteetilise numbriga, millest suudame hoomata vaid murdosa,» kirjutab Tom. «Aga mis toimub meie sees? Kas on võimalik, et sulgedes silmad, avardub maailm samasugustes galaktilistes mõõtmetes ka sissepoole? Mis juhtub ja mida saame teha siis, kui oleme muutunud teadvuse seisundites: ärkvel unenägudes, hingerännakutel, meditatsioonides? Kas und nähes lahkub hing kehast? Millised maailmad on peidus meie kujutuses, meie alateadvuses? Kas on olemas eelmised elud ja kui ka on, siis kas neil on praegusel hetkel üldse tähtsust?»

Need küsimused on teda alati huvitanud ja elu jooksul on ta uurinud ning katsetanud erinevaid siserännaku meetodeid, millest kõige enam on teda puudutanud jooga, meditatsioon, unes ärkveloleku praktiseerimine, põlisrahvaste hingerännaku tseremooniad ja uus avastus – hõljumiskamber ehk floating tank.

Jooga selle kõige laiemas tähenduses on Indiast pärit iidsete aegade teadus, mis võimaldab siserännakuid nii hingelisel kui ka kehalisel tasandil. Lääne inimestel on üldine arusaam, et jooga on viis tervendada keha erinevate kehaliste harjutuste abil, kuid tegelikult on tegu palju mastaapsema valdkonnaga, mis tegeleb teadliku ja eluterve suhte loomisega elu igal tasandil.

Erinevate meditatsioonide praktiseerimine võimaldab suurendada teadlikkust iseenesest ja maailmast – saada selliseid kogemuslikke taipamisi oma sisemaailmast, mida on väga raske mõista raamatuid lugedes 100 või kelleltki kuuldes. Traditsioonilises mõttes on meditatsioon see osa joogast kui teadusest, mis tegeleb mõtleja ja tema sisemaailma vaatlemisega.

Tehnikad siserännakuks

«Unes ärkveloleku tehnikad avastasin tänu Carlos Castaneda raamatutele ning eriti oluliseks pean unes toimuvaid teadlikke siserännakuid just seepärast, et peaaegu kolmandiku oma elust me magame maha,» selgitab Tom. «Unenäod koosnevad erinevatest unetsüklitest, millest 25% moodustab REM-tsükkel, kus võimalus unenägusid näha on kõige suurem. Viimased uurimused näitavad, et unenägusid võib näha ka teistes unetsüklites kuni 70% ulatuses. Seega on meil võimalus valida, kas laseme visuaalsete unenägude ajal neurootilistel mõtetel ja päevakogemustel meile vempe mängida ning meie teadvusega lollitada – selle tulemusel võime pärast olla ärritunud ja segaduses, või muutume ise unenägude juhiks ja omandame oskuse suunata teadlikult oma unenägusid, võimaldades tõelist puhkust, ekstreemseid elamusi, lendamist, näha tulevikunägemusi, saada ideid, kohtuda kujuteldavate õpetajatega ja kogeda kehaväliseid kogemusi.»