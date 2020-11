Filosoof: elu on mõttekas isegi siis, kui elul pole mõtet

Valitse oma potentsiaali üle

Kui inimesed küsivad «elu mõtte» kohta, siis Martela sõnul tavaliselt otsitakse universaalset mõtet, mis kehtiks elu kohta üldiselt. Elu mõte seisneb mingis eesmärgis, mis on elusolenditele antud kõrgemalt poolt, kas jumalalt või kosmosest. Nii seisneb elu mõte milleski, mis jääks selle elu piiridest kaugemale ja kinnitaks selle tähenduslikkust. Et leida elule mõtet, mis neid rahuldaks, pöörduvad inimesed tavaliselt selle religioosse traditsiooni poole, millesse nad kuuluvad – kristlased võivad lugeda Piiblit, moslemid Koraani, hindud Bhagvadghitat jne -, et teada saada, mis rolli mängivad nad Jumala suures plaanis või mis on nende õige koht ja eesmärk kosmoses. Ühisnimetajaks on siin see, et mingi kõrgem autoriteet peaks inimelule mõtte andma.

«Kuid võime ka küsida: milline elu on mõttekas? See on juba isiklikum. Elu muudab mõttekaks kõik see, mis tekitab tunde, et su elu on tähendusrikas. Siin koged mõttekust omaenda elu piires. Küsimus ei seisne enam universaalsetes väärtustes, vaid selles, millised väärtused, sihid ja eesmärgid on sinu jaoks olulised ja sobiksid su elu juhtima. Määrad kindlaks või lood selle, mis muudab sinu elu elamisväärseks just sinu jaoks,» kirjutab ta.

Kuigi tema sõnul võib olla tõsi, et elu mõtet pole võimalik leida ilma religioosse usuta või usuta millessegi üleloomulikku, ei takista miski sul kogeda oma elu väärtusliku ja tähenduslikuna ka siis, kui sa ei usu üleloomulikku. Elu seisneb eelkõige selles, mida sina koged, sest sa ei vaata seda erapooletult kõrvalt. Seega seisneb ülim küsimus elu kohta selles, kuidas seda mõttekana kogeda – kas see paistaks mõttekana ka erapooletule kõrvalvaatajale, polegi tegelikult oluline. Mina isiklikult olen meeleldi valmis loobuma elu mõtte leidmisest, keskendumaks küsimusele, mis on tõeliselt oluline: Kuidas ma elu enda jaoks mõttekaks muudan?

Selle küsimusega puutud kokku iga päev

Frank Martela, «Imeline elu». FOTO: Raamat