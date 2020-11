Kirjanikud kolivad detsembrikuus Tartu raekoja platsile

Esimesena kutsub inimesi Jõululinna külla tänavune Tartu linnakirjanik Carolina Pihelgas. «Detsember on aasta kõige pimedam aeg, see on ka muinasjuttude ja lugude jutustamise aeg. Kõige esimesel Jõululinna õhtul kuuleb müütilisi lugusid ja luuletusi, mis on mõeldud nii suurtele kui ka väikestele. Koos pärimusmuusiku Katariina Tirmastega loome ühe natuke muinasjutulise õhtupooliku,» rääkis linnakirjanik. Ka Tartu esimene linnakirjanik Kristiina Ehin ei tervita külalisi üksinda ja ootab inimesi Jõulukülla koos Silver Sepaga.