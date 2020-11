Ilmus Maarja Merivoo-Parro eluterve ja optimistlik raadiopäevik

Maarja Merivoo-Parro sobrab kultuuris, ajas ja ruumis — teatas ametlik signatuur iga esmaspäeva pärastlõunal, kui Raadio 2 eetris hakkas kõlama «Maarja varia», mis on nüüd jõudnud kaante vahele. Raadiopäeviku vormis jagatud argimütoloogiad kätkevad nii muretu reisikultuuri viimaseid hingetõmbeid kui pandeemia esimest lainet, sekka isiklikumat sorti arutlused muusika, keele ja kaasaegse elu teemadel.

«Elu ja inimesed aina muutuvad. Üritasin hoida üht kätt ühiskonna pulsil, teisega aga otsida varasemaid kihistusi, nagu ühele ajaloolasele kohane,» selgitab Maarja Merivoo-Parro. «Kokkuvõttes tundub, et raamatusse jõudnud valik on üsna eluterve ja optimistlik, loodetavasti ka julge ja leidlik. Kindlasti on see värske ja vaba, nagu ka Raadio 2, kust sel kevadel pärast seitset imelist hooaega edasi liikusin. Mul on hea meel, et raamatu projektiga õnnestus siduda ka erakordselt võimekas naiskond, kelle ühise ponnistuse tulemusena loodud tervik on põnev ja vaatemänguline.»

Raamatu kujundaja Kristin Kalamees on staažikas laia haardega kunstnik, kes tegutseb viimasel ajal peamiselt filmi ja graafika vallas. «Sain korraga kätte nii tekstid kui illustratsioonid ja kujunduse kontseptsioon sündiski nende kahe koosmõjul. Tahtsin, et pastelsete piltide leebus kohtuks väga konkreetse kirjastiiliga ning valisin fondiks Futura PT, mis meenutas lapsepõlves loetud raamatutes nähtut. «Varia» rõhutamiseks mängisin leheküljenumbrite puhul kohati absurdsete suurustega ja ka pealkirjad tahtsid justkui ise olla keskmisest veidrama karakteriga,» ütleb ta.

«Maarja varia». FOTO: Maarja Merivoo-Parro

Raamatu illustreerinud Liiri Oja on kunstiga tegelenud terve elu, pikalt on aga esiplaanil olnud hoopis õigusteadus. Praegu töötab ta õiguskantsleri juures inimõiguste valdkonna juhina ning on loonud hulgaliselt visuaale, mis tema õppejõutööd toetaks ja rikastaks. Liiri kunsti sünd on alati seotud suurtesse teemadesse süvenemisega, mistõttu siiani pole ta tellimustöid teinud. «Maarja pakkumist vastu võttes teadsin kohe, et pliiatsid ja pintslid lähevad käiku vaid siis, kui tekstid kõnetavad ja tekib inspiratsioon pildikeele loomiseks. Täpselt nii läkski: lugesin, lugesin, joonistasin ja lugesin veel. Olin isegi üllatunud, et see kõik nii lihtsalt läks, sest kellegi teise ideede illustreerimisest olen seni hoidunud,» avab Oja oma loomingu tagamaid.

«Maarja varia» temaatiliselt rikas lühiesseede valik pakub seltsi igas eas lugejale. «Ehk kingib see ka aastate pärast üllatusi ja äratundmisrõõmu, kuna tekstid on väga oma loomise aja nägu. Täna neid lugedes panevad mõtlema ja teevad nalja ühed asjad, viie või kümne aasta pärast aga teised. See on päevikulaadsete kirjutiste eelis,» loodab autor Merivoo-Parro.