Vahur Afanasjev: kaalusin romaani käivitava jõuna ka pandeemiat

Miks sa valisid üheks peategelaseks just asteroidi?

Kui 2018. aasta kevadel romaani kirjutamist alustasin, kaalusin käivitava jõuna ka pandeemiat, mis on statistiliselt tõenäolisem kui asteroiditabamus. Otsustasin siiski viimase kasuks, kuna tahtsin panna tegelased ja inimkonna väga käegakatsutavasse ohuolukorda. Erinevalt näiteks kliimakatastroofist on asteroiditabamust võimalik lausa kuupäevalise täpsusega välja arvutada ja on olemas rahvusvahelised organisatsioonid, kes selliste ohtude ärahoidmisega tegelevad.

Kõlava nimega asteroid Apophis 99942 on päriselt olemas. Kui tõenäoline on sinu kirjeldatud katastroof tegelikkuses?

Vahur Afanasjev, «Õitsengu äärel». FOTO: Raamat

Apophis on tõepoolest olemas ja möödub Maast 2029. aastal ‒ hiljutise uudise kohaselt seni arvatust lähemalt ‒, ehkki ohtlikuks ei peeta seda vähemalt 2068. aastani, mil ta uuesti Maale läheneb.

Kosmos on suur ja lai ning hoolimata pidevast monitoorimisest selgub aeg-ajalt alles tagantjärele, et mõni taevakeha on meist suhteliselt lähedalt mööda põrutanud. Nii et asteroiditabamus on häirivalt reaalne oht. Tõenäosus, et järgmisel aastal asteroid planeeti tabab, on näiteks suurem sellest, et minu pilet üleeuroopalise loto peavõidu saab. Ja kui see tõesti peaks juhtumas, poleks palju aega.

Raamatus on planeedi saatus kange Läti naise Dotty kätes, kes peab sillutama teed koostööks maailma vägevate vahel. Millest tema tugevus tuleb?

Dotty on minu ideaalmina, ratsionaalne ja võimukas ilma hirmuta elav inimene. Olgu, pinge tõmbab temaski hirmud käima, ta paindub, aga ei murdu. Dotty tugevus on inimeste usaldamine ja oskus leida liitlasi. Ta näeb inimesi üsna hästi läbi ning eksib vaid õige harva.

Mõned indiviidid on tegusamad kui teised. Kõik on võimalik, kui jõuda õigete inimesteni. Kui inimestetundmise radar hästi töötab, siis on ratsionaalsem usaldada. Ja julgus on väga oluline. Elame väikesel planeedil. Kui tahta, siis võib üllatavalt kergesti jõuda väga mõjukate inimesteni, eriti valdkondades, kus mõjukad on rohkem nähtaval. Näiteks muusikatehnoloogia idufirmat tehes suhtlesin otse Nine Inch Nailsi kidramehega. Sain management'ilt kontakti. Nii lihtne ongi.

Ometi ei suuda Dotty kontrollida oma tundliku natuuriga kunstnikust abikaasat Aivarit. Kohati tundub, et pika abielu päästmine on planeedi päästmisest keerulisem ülesanne?

Kontroll on hirm. Ega Dotty ei püüagi inimesi kontrollida. Vähemalt katsub ta seda teadlikult vältida. Inimsuhetes algavad paljud probleemid sellest, et me arvame, justkui saaksime kontrollida teise inimese tegusid või vastutaksid teised meie emotsioonide eest. Aivar teeb just seda viga. Ta ammutab Dotty imetlust ja tuge, aga tema sisemine must auk imeb kõik selle endasse. Näiteks kui Dotty palkab Aivari toeks PR-agentuuri, võtab Aivar seda usu puudumisena endasse.

Aga miks Aivar Dottyle meeldib? Nähtavasti on asi selles, et Aivar esindab seda poolt inimolemisest, mida Dotty endas maha surub. Mänguline, oma emotsioone esikohale seadev, üsna labiilne pool, mis samas sünnitab pööraseid seoseid, kunsti. Dotty vajab kedagi, kes tasakaalustaks tema ratsionaalsust. Nii et võibolla sisetunne, mis Aivar pead tõstab, ei peta teda. Võibolla ongi ta Dotty jaoks midagi kodulooma taolist. Küllap tal ongi aeg selg sirgu lüüa ja iseseisvuda. Ja Dotty on tugev inimene. Ta ei hoia kedagi väevõimu ega manipulatsioonidega kinni.

Ka varsti lõppevat aastat on saatnud globaalne oht. On selles sinu jaoks ka midagi positiivset olnud, mille sooviksid kaasa võtta?

Jaa, ma olen siiski väga optimistlik inimene. Tõik on, et lähima sajakonna aasta jooksul surevad kõik, kes praegusel hetkel Maal elavad. Inimkond aga pressib edasi.