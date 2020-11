19. sajandi lõpus hakkas Inglismaal üha rohkem naisi tööle raamatukoguhoidjatena. See valik ei olnud tol ajal sugugi nii lihtne ja loomulik nagu tänapäeval, sest eksperdid nagu Melvil Dewey kuulutasid avalikult, et säärane amet rikub naiste tervist, mõjub neile kurnavalt ning põhjustab närvivapustusi.

Mõtle, milline amet võiks su tervist kõige rohkem ohustada. Tänapäeval tuleb tõenäoliselt esimesena pähe näiteks arst või õde, mille puhul on suur oht koroonaviirusesse nakatuda. Või hoopis midagi riskantset nagu sõdur, kaskadöör, päästja. Raamatukoguhoidja Rosalee McReynolds kirjutab Texase Ülikooli väljaandes «The Sexual Politics of Illness in Turn of the Century Libraries», et 19. sajandi lõpus oleks levinud vastus sellele küsimusele olnud raamatukoguhoidja. Vähemalt naiste puhul.

McReynolds kirjutab, et 19. sajandi teisel poolel toimus Põhja-Ameerikas kiire linnastumine ning keskklassi mehed siirdusid üha enam kommertstööle. Nende naised jäid aga hoolitsema majapidamise eest, kus toimus pigem tarbimine kui tootmine. Tegevusetus hakkan iseloomustama naise kõrgemat staatust, sest rikkamates peredes olid teenijannad. «Irooniliselt hinnati meest positiivselt, kui ta kõvasti tööd tegi,» kirjutab McReynolds. «Mida meeldivamalt sai naine oma aega veeta, seda kõrgem staatus omistati tema mehele.»

Selles kontekstis muutus glamuurseks isegi füüsiline töövõimetus närvihäirete või naissoole omaste amorfsete kaebuste tõttu. McReynoldsi selgitusel muutusid närvid hellitatud naise sünonüümiks ja tema populaarseks kuvandiks kujunes kurnatud kaunitar lamamistoolis.

Siiski ei olnud ka privilegeeritud klassis kõigil võimalust jõude istuda. 1860. aastaks tekkis Ameerika kirdeosas, eriti linnades, tõsine sooline tasakaalutus, mis tähendas, et leidus üksjagu naisi, kes ei abiellunudki. Mitte kõik neist ei saanud pere kulul elu lõpuni ilma tööd tegemata vastu pidada.

Paremal istub raamatukoguhoidja Woodward Bernard Barham, teised on tema alluvad. Pilt on tehtud Londoni loodusmuuseum üldraamatukogus 1909. aastal. FOTO: Rights Managed/Mary Evans / Natural History Museum/Scanpix

Vallalisele naisele võiks ju töö raamatukogus imehästi sobida. Samuti olid raamatukogude juhid keskklassi naistega rahul, sest nad olid haritud ja neile pidi väga vähe maksma. Lisaks sobis raamatukogundus naistele hästi seetõttu, et töö polnud füüsiline ja seda võis seega pidada naistele sobivaks. Paraku oli Victoria ajastul palju neid, kes pidasid raamatukoguhoidja ametit õrnale naisele liiga rängaks. Kui ametile hakkas jõudma silmnähtavalt rohkem naisi, hakkas nähtuse vastu avalikult sõna võtma Dewey kümnendsüsteemi looja Melvil Dewey, kes ütles 1886. aastal, et naised ei saa seda tööd nõrga tervise pärast teha.

Tänapäeval tundub kummaline, et tol ajal oligi raamatukogudes töötavaid naisi, kes kogesid närvivapustusi ja pidid taastumiseks tükk aega töölt puhkust võtma. 1900. aastal tegi Brooklyni Avaliku Raamatukogu Ühing ettepaneku avada mereäärne pansionaat naistele, kes raamatukogus töötamise pärast on haigeks jäänud. McReynolds kirjutab, et üks kõneleja väitis 1910. aastal Ameerika Raamatukoguliidu konverentsil kõnet pidades end teadvat koguni 50 raamatukoguhoidjat, kes on jäänud töövõimetuks. Mõni olevat koguni enneaegu surnud.

Siiski ei tohiks McReynoldsi selgitusel tollaste arvamuste üle naerda ja eeldada, et naised ei kogenud tegelikult närvivapustusi. On ajaloolasi, kelle sõnul võisid Victoria ajastu naised oma väga jäikade sotsiaalsete rollide tõttu tõepoolest reageerida nii, et see põhjustas neile vaimseid ja füüsilisi raskusi. Maailm, milles nemad üles kasvasid, oligi teine kui praegu.

McReynoldsi sõnul näitavad tõendid, et kuigi närvihäired puudutasid väga väikest osa naissoost raamatukoguhoidjaid, oli levinud arvamus nõnda suure mõjuga, et see piiras naiste võimalusi raamatukogus tööd saada. Kuna kehtis hoiak, et pikki tunde vältav intellektuaalne stimulatsioon võib naise vaimsele tervisele halvasti mõjuda, siis kartsid paljud naised sellist tööd teha. Muul juhul püüdsid nii nais- kui meessoost ülemused naistöötajaid tagasi hoida, et nende nõrka tervist hoida.