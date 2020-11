RAAMATUARVUSTUS ⟩ Alustava Nõia-Ella asendamatu käsiraamat, mida tasuks siiski ettevaatusega tarbida

Kui su enda vanaema polnud nõid, siis tead sa kindlasti kedagi, kelle vanaema või esiisa nõid või ravitseja oli. Eestlased juba kord on selline loodusrahvas, kas pole. Ütlen alustuseks ka kohe ära, et ilmselgelt olen mina üks neist inimestest, kes usub, et maailm on palju rohkem kui me silmaga näeme. Väikesed teadlikud rituaalid, maagiasse uskumine ja astroloogias sügavamalt surfamine on minu jaoks viis, kuidas spiritualistlikumalt meie universumiga suhestuda, see teeb minu elu mõnusamaks, värvikamaks ja annab omajagu juurde tähtsust.